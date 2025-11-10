Acasă » Știri » Panică lângă blocul care a explodat în Rahova! Un alt sigiliu a fost rupt. Autoritățile sunt în alertă maximă

Panică lângă blocul care a explodat în Rahova! Un alt sigiliu a fost rupt. Autoritățile sunt în alertă maximă

10/11/2025 | 11:53

Locatarii unui bloc din Rahova au fost din nou în alertă, după ce au simțit miros de gaz într-un bloc vecin celui care a fost distrus cu aproape o lună în urmă. După ce mirosul de gaze a fost sesizat, echipele Distrigaz au intervenit și au oprit alimentarea, punând un sigiliu pentru siguranța locatarilor.

Însă problemele nu s-au oprit aici! Sigiliul pus de Distrigaz a fost găsit ulterior rupt, ceea ce i-a făcut pe locatari să sune din nou la autorități. Acestea din urmă nu au putut stabili dacă sigiliul a fost rupt de un locatar sau de o firmă privată autorizată să intervină asupra instalațiilor de gaze.

Panică lângă blocul care a explodat în Rahova

Locatarii au simțit din nou miros de gaz și au solicitat încă o dată verificări. Echipele Distrigaz au intervenit a doua oară și au pus un al doilea sigiliu, pentru a preveni orice pericol iminent. Se pare că totul ar fi pornit de la o centrală de gaz din bloc, care fie a fost montată recent, fie s-a umblat la una veche deja existentă. Locatarii așteaptă cu nerăbdare rezolvarea acestei probleme și, mai ales, vor să afle cine e responsabil de rupererea sigiliului.

Oamenii sunt extrem de panicați după explozia devastatoare care a avut loc în același cartier în dimineața zilei de 17 octombrie 2025. Un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova a fost zguduit de suflul unei explozii puternice. Două etaje au fost complet distruse, iar alte sute de locuințe au fost grav avariate. Trei persoane au murit, printre care și o tânără gravidă în 6 luni, iar multe altele au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În blocul groazei nu sunt condiții de locuit. Geamurile sunt scoase din pereți, nu există curent electric, iar alimentarea cu gaze a fost oprită. O parte din locatari trăiesc aici și suportă astfel de condiții. Cel mai afectat este etajul șase, acolo unde s-a produs explozia, însă pagube uriaşe sunt înregistrate şi la etajele cinci și şapte, dar şi în multe alte apartamente din restul imobilului.

Locatarii blocurilor din zona exploziei din Rahova trăiesc ca în comunism: „Nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii”

×