Acasă » Știri » O televiziune din România și-a închis toate emisiunile și va transmite doar reluări

O televiziune din România și-a închis toate emisiunile și va transmite doar reluări

De: Denisa Crăciun 20/07/2026 | 07:23
O televiziune din România și-a închis toate emisiunile și va transmite doar reluări
Un post Tv va transmite doar reluări /Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un post de televiziune din România și-a închis activitatea pentru trei luni. Cel care a făcut anunțul a fost acționarul postului. Totuși, nu se va închide definitiv. Oficialii au decis ca în această perioadă să transmită reluări ale emisiunilor difuzate până acum.

Postul de televiziune care și-a suspendat activitatea este A7 TV. Fanii canalului aflat pe poziția 31 în lista must carry au sesizat și ei această schimbare și asta pentru că a intrat în vigoare din data de 13 iulie 2026 și va rămâne aplicabilă până pe data de 1 octombrie 2026. Timp de trei luni, telespectatorii pot revedea emisiuni difuzate de-a lungul timpului, iar Marius Creța, acționarul televiziunii se va gândi la o soluție pentru continuarea proiectului.

O televiziune din România și-a închis toate emisiunile

Marius Creța a transmis decizia prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare. El spune că a încercat în repetate rânduri să găsească o soluție pentru continuitatea proiectului, însă nimic nu a dat roade.

Vă informez că, începând de luni, 13 iulie 2026, activitatea de producţie a A7 TV va fi suspendată integral până la data de 1 octombrie 2026. În această perioadă vom analiza şi vom căuta toate soluţiile posibile pentru continuarea proiectului şi reluarea activităţii, a spus Marius Creța.

De asemenea, el a mai spus colaboratorilor săi că pentru el este un regret imens, iar în această perioadă de trei luni va face tot posibilul să își reia activitatea cu succes.

Regret profund că am ajuns în această situaţie. Am depus toate eforturile pentru a găsi o soluţie care să permită continuarea activităţii fără această întrerupere, însă, în acest moment, nu am reuşit să identificăm resursele necesare pentru susţinerea proiectului în perioada următoare, a mai adăugat el.

A7 TV a trecut printr-o reorganizare și în 2025

Postul de televiziune nu se confruntă pentru prima dată cu situații neplăcute. În anul 2025, în luna martie, A7 TV a implementat un plan de reorganizare. La acel moment, conducerea a luat hotărârea să reducă numărul angajaților, să renegocieze salariile, dar și să renunțe la mai multe emisiuni. Marius Creța a explicat atunci că finanțarea de la Maurer Imobiliare a fost redusă, așadar a fost nevoit să diminueze cheltuielile pentru a-și putea continua activitatea.

VEZI ȘI: Insula Iubirii revine în forță! Primele imagini din sezonul 10 au fost făcute publice

Ei sunt marii câștigători Mireasa, sezonul 13. Au plecat acasă cu premiul de 40.000 de euro

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Știri
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ”Asta înseamnă să fii mafiot”
Știri
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu…
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme...
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Fisuri în frontul ANTI-Putin! Tot mai multe state din UE cer excepții la noile sancțiuni împotriva Rusiei
Mediafax
Fisuri în frontul ANTI-Putin! Tot mai multe state din UE cer excepții la...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
Click.ro
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit...
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ...
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ”Asta înseamnă să fii mafiot”
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament ...
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament de 3,28 milioane de dolari în Oslo
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria ...
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români
Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români
Vezi toate știrile