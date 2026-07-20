O televiziune din România și-a închis toate emisiunile și va transmite doar reluări

Un post de televiziune din România și-a închis activitatea pentru trei luni. Cel care a făcut anunțul a fost acționarul postului. Totuși, nu se va închide definitiv. Oficialii au decis ca în această perioadă să transmită reluări ale emisiunilor difuzate până acum.

Postul de televiziune care și-a suspendat activitatea este A7 TV. Fanii canalului aflat pe poziția 31 în lista must carry au sesizat și ei această schimbare și asta pentru că a intrat în vigoare din data de 13 iulie 2026 și va rămâne aplicabilă până pe data de 1 octombrie 2026. Timp de trei luni, telespectatorii pot revedea emisiuni difuzate de-a lungul timpului, iar Marius Creța, acționarul televiziunii se va gândi la o soluție pentru continuarea proiectului.

O televiziune din România și-a închis toate emisiunile

Marius Creța a transmis decizia prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare. El spune că a încercat în repetate rânduri să găsească o soluție pentru continuitatea proiectului, însă nimic nu a dat roade.

Vă informez că, începând de luni, 13 iulie 2026, activitatea de producţie a A7 TV va fi suspendată integral până la data de 1 octombrie 2026. În această perioadă vom analiza şi vom căuta toate soluţiile posibile pentru continuarea proiectului şi reluarea activităţii, a spus Marius Creța.

De asemenea, el a mai spus colaboratorilor săi că pentru el este un regret imens, iar în această perioadă de trei luni va face tot posibilul să își reia activitatea cu succes.

Regret profund că am ajuns în această situaţie. Am depus toate eforturile pentru a găsi o soluţie care să permită continuarea activităţii fără această întrerupere, însă, în acest moment, nu am reuşit să identificăm resursele necesare pentru susţinerea proiectului în perioada următoare, a mai adăugat el.

A7 TV a trecut printr-o reorganizare și în 2025

Postul de televiziune nu se confruntă pentru prima dată cu situații neplăcute. În anul 2025, în luna martie, A7 TV a implementat un plan de reorganizare. La acel moment, conducerea a luat hotărârea să reducă numărul angajaților, să renegocieze salariile, dar și să renunțe la mai multe emisiuni. Marius Creța a explicat atunci că finanțarea de la Maurer Imobiliare a fost redusă, așadar a fost nevoit să diminueze cheltuielile pentru a-și putea continua activitatea.

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