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Ece Irtem, celebra actriță din serialele turcești, a fost înmormântată. Imaginile durerii!

De: Elisa Tîrgovățu 17/06/2026 | 21:35
Mama actriței Ece Irtem, copleșită de durere la căpătâiul fiicei sale. Primele imagini de la ceremonia de înmormântare / Sursa foto: Social media
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Ece Irtem a fost condusă pe ultimul drum. Familia și apropiații au participat la înmormântare pentru a-și lua rămas-bun. Mama actriței a cedat în timpul slujbei, fiind copleșită de durere.

Atmosferă încărcată de tristețe la ceremonia de înmormântare a actriței Ece Irtem, unde rudele, prietenii și numeroși apropiați s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Mama actriței a fost susținută permanent de cei apropiați

Momentele de la funeralii au fost marcate de emoție profundă. Mama actriței a fost surprinsă în lacrimi, fiind susținută permanent de cei din jur. Durerea familiei a impresionat pe toți cei prezenți, imaginile de la ceremonie stârnind numeroase reacții în mediul online.

Cei prezenți au transmis mesaje de compasiune și sprijin pentru cei îndurerați, amintind de impactul pe care actrița l-a avut asupra publicului și a colegilor de breaslă.

La finalul ceremoniei, sicriul a fost însoțit pe ultimul drum într-o atmosferă solemnă, în timp ce cei prezenți și-au exprimat respectul și aprecierea pentru întreaga activitate a lui Ece Irtem. Numeroși admiratori au continuat să îi aducă omagii și să transmită gânduri de condoleanțe familiei.

Actrița a fost găsită decedată în propria locuință

Ece Irtem, cunoscută publicului din serialul „Șerbet de afine” („Kızılcık Şerbeti”), a murit la numai 35 de ani. Actrița a fost găsită decedată în propria locuință, potrivit informațiilor publicate de presa din Turcia.

Sursa foto: Social media

Tragedia s-ar fi produs în dimineața zilei respective, la puțin timp după ce artista își sărbătorise ziua de naștere. Primele informații apărute în spațiul public sugerează că decesul ar putea fi asociat unui posibil infarct.

Vestea morții sale a provocat un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care și-au exprimat regretul pentru pierderea îndrăgitei actrițe.

Artista s-a născut pe 14 iunie 1991, în orașul Sivas din Turcia. Talentul său artistic s-a remarcat încă din anii copilăriei. În 2014, a absolvit Facultatea de Operă și Canto din cadrul Universității Yașar, terminând studiile printre cei mai apreciați studenți ai generației sale și colaborând pe parcursul formării cu numeroase personalități ale muzicii clasice.

Deși muzica a reprezentat prima sa mare pasiune, Ece Irtem și-a descoperit de timpuriu și interesul pentru actorie, participând la diverse activități artistice încă din perioada școlii. După mutarea la Istanbul, și-a dezvoltat pregătirea profesională în cadrul Centrului Cultural Sadri Alışık, unde a avut ocazia să studieze și să lucreze alături de profesioniști recunoscuți din domeniul artistic.

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