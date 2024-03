Îţi mai aminteşti de Miki de la K-pital? Cum arată şi din ce trăieşte acum

Miki de la K-pital a ales să se retragă din lumina reflectoarelor acum câțiva ani și de atunci a fost văzută tot mai rar în public. În 2021, artista s-a căsătorit și și-a dedicat timpul familiei. Prezentă la Star Matinal în această dimineață, ea a împărtășit detalii despre cum își petrece o zi obișnuită și cum evoluează profesional.

„Foarte bine fac! Adevărul e că la TV am venit mai rar, dar viața mea este la fel, cu cântec. Eu cânt, din asta trăiesc! Azi dimineață m-am trezit foarte bine, dar, de obicei, eu nu-mi pun ceasul să sune, pentru că nu am copii, am doar animăluțe. Mă trezesc pe la 9 dimineața, mic-dejun, cafea, toate cele și depinde ce activități am în ziua respectivă”, a povestit cântăreața, conform Spynews.