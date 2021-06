Miki de la K-pital, primele declarații după ce s-a cununat civil cu iubitul ei: ”E nevoie și de acte”

Miki de la K-Pital s-a cununat civil cu iubitul ei, după 18 ani de relație. Artista este cea care a făcut anunțul, după ce a publicat mai multe imagini de la marele eveniment, iar acum a făcut și primele declarații de la cununie.

Mihaela Marinache, alias Miki de la K-pital, și Răzvan Constantinescu s-au cununat civi pe data de 10 iunie. Evenimentul a avut loc în comuna Crevedia, Dâmbovița, acolo unde locuiesc de ceva vreme, și a fost unul discret. Alături le-au fost doar nașii, pe care proaspăt însurățeii îi cunosc de 16 ani.

”E nevoie și de acte. Noi nu punem bază pe act sau o rochie albă, pentru că lucrurile astea nu te fac fericit. Dar sunt anumite momente în viață când ai nevoie de acte și simți nevoia să aparții de cineva.

Sinceră să fiu, am avut rochie de mireasă. Nu mi-a adus fericire rochia de mireasă și ne-am văzut de viață înainte. Am văzut că-mi expiră buletinul și… am zis să mă mărit. Am fost doar noi și nașii. I-am anunțat cu o săptămână înainte. Prietenii ne-au spus: ”Eu nu am crezut c voi vreodată o să vă căsătoriți”. Dar… a fost frumos”, au declarat Miki și soțul ei la Observator.

Miki s-a retras din lumina reflectoarelor

Miki s-a retras din lumina reflectoarelor, însă nu a renunțat la cariera muzicală. A preferat să stea departe de evenimentele mondene și emisiunile televizate, s-a mutat din București și și-a cumpărat o casă în Dâmbovița.

”Nu mai sunt de mult timp la K-Pital. Aşa m-a cunoscut lumea şi chiar îmi pare foarte bine. Eu sunt Miki, aceeaşi. Mi-am schimbat culoarea părului. Acum am trupă live. (…) am făcut o pauză de la monden. Eu din muzică trăiesc, nu aveam cum să stau deoparte. Am fost la petreceri private, nu am mai ieşit public. Cânt şi cover-uri, şi populară, de toate. Am trupă live”, spunea Miki, ex-K-pital, la emisiunea ”Xtra Night Show”, în urmă cu ceva timp.