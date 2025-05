Miki și Răzvan Constantinescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi sunt de peste două decenii împreună, dar au făcut pasul cel mare abia în urmă cu 3 ani, fiind forțați de pandemie să rezolve problema cu actele, după cum ne-a mărturisit cântăreața mai în glumă, mai în serios. Artista nu ține morțiș să facă nuntă, ba, mai mult, vede evenimentul ca pe o risipă de bani, după cum ne-a povestit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO.

Miki a fost prezentă, zilele trecute, la un eveniment monden, ocazie cu care ne-a povestit despre cele mai recente colaborări, cum se menține în formă, dar și ce ar schimba la ea.

Miki: „Am activitate, am trupa mea live. Nu m-am oprit niciodată”

CANCAN.RO: O prezență rară la evenimente. Ce faci? Cum ești cu muzica în general?

Miki: Sunt foarte bine. Am activitate, am trupa mea live. Nu m-am oprit niciodată, nicio secundă, doar că n-am mai apărut pe la mondenități. Da, uite, acum, gata, am început să vin. Am melodie nouă cu Mahala Rai Banda, am făcut și cu Nelu Vlad, adică avem activitate.

CANCAN.RO: Cum îți alegi colaborările?

Miki: De exemplu, colaborările astea pe care le-am făcut acum, melodiile inițiale le-am compus pentru mine și am zis: ce ar fi să fac o colaborare cu cineva? Adică parfumul melodiei respective a avut parfum de domnul Nelu. Adică m-am dus în zona aia Azur. Și l-am sunat pe domnul Nelu, a acceptat și a fost super. Așa și cu Mahala Rai Banda, o altă melodie care o să fie imnul petrecerilor anul ăsta și întotdeauna, care se numește “Așa a fost să fie” și Mahala Rai Banda erau cei mai potriviți pentru această melodie. Și-au acceptat, normal. Domnul Ioniță, mulțumesc!

CANCAN.RO: Și pentru că tot suntem într-o clinică de înfrumusețare. Ce ai schimba la tine sau ai schimbat când nu te-ai mai simțit bine tu cu tine?

Miki: Ce mi-aș schimba? N-am schimbat… Nu știu, probabil la un moment dat o să trebuiască să schimb ceva. Că știi cum e, gravitația te aduce în picaj așa și la un moment dat trebuie schimbat. La un moment dat.

Miki: „La mine cântaru’ nu există în casă. De ce să mă stresez?”

CANCAN.RO: Cum te menții? Sport, dietă?

Miki: Cu sport, am grijă ce mănânc, dar nu prea… Adică sunt ok. Încă sunt bine. Chiar am grijă. Probabil dacă n-aș fi fost să am grijă, ar fi fost nasol. Dar am grijă, întotdeauna. Doar de sărbători mai sar așa calul, cum se spune, dar în rest sunt ok.

CANCAN.RO: Dar ai avut vreodată o perioadă din asta în care te-ai confruntat cu problema kilogramelor și ai avut un stres din cauza asta? Sau te-a stresat vreodată cântarul?

Miki: Nu, eu nici nu mă urc pe cântar. Adică la mine cântaru’ nu există în casă. De ce să mă stresez? Eu simt la haine. În special la hainele de scenă. În momentul în care nu mă mai încape ceva e nasol.

CANCAN.RO: Povește-mi un pic și despre viața alături de Răzvan, pentru că voi formați unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cum ați gestionat perioadele mai grele?

Miki: Suntem de 23 de ani împreună. Ne-am căsătorit acum 3 ani. Cum a zis el că până acum m-a pus la încercare. Știu să calc, știu să fac mâncare. Fac mâncarea bună. Și până la urmă am făcut… De fapt, de ce ne-am căsătorit? Ca să-ți spun pe aia dreapta. Când a fost pandemia, îți trebuia hârtia aia s-o semnezi și eu aveam alt nume, aveam o altă adresă.

Noi stăm în Buftea și eu aveam adresă în București. Tot timpul el trebuia să-mi scrie pe hârtie când ieșeam din casă, ce caut eu în Buftea și nu știu ce. Și până la urmă a zis: gata, ne căsătorim.

Și mi-am făcut buletin. Și de aia. Și atunci am luat numele lui și ne-am căsătorit. Dar doar așa, ca să-mi facă acte, să înțelegeți.

Miki: „Nu mai cheltuim bani și pe nuntă, las-o încolo! Că nu se știe ce vremuri vin”

CANCAN.RO: Și la biserică ați mers pentru o binecuvântare?

Miki: La biserică a trebuit să botezăm un băiețel și ne-a făcut preotul o slujbă. Deci suntem și la biserică, doar că n-am făcut nuntă. Nu mai, că nu mai cheltuim bani și pe nuntă, las-o încolo! Că nu se știe ce vremuri vin, că vedeți ce se întâmplă afară. Nasol.

Foto: Instagram

