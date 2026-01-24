Fotbalistul după care a plâns Gigi Becali a strâns-o cu ușa pe fosta pentru 5000 €. Scandal uriaș după despărțire!

Toto Tamuz, fotbalistul pe care Gigi Becali îl voia vârf de lance la FCSB, nu a avut niciodată o viață personală liniștită, dimpotrivă. Sportivul de origine nigeriană a trecut prin relații tumultoase. După ce anumite relații s-au încheiat din cauza infidelității lui, în ceea ce o privește pe femeia care l-a făcut tată, liniștea a fost departe de a se instala. Din contră, relația dintre Toto Tamuz și mama fetiței sale a degenerat într-un adevărat război juridic, în care acuzațiile, condițiile absurde și tensiunile legate de copil au ajuns în fața instanței. Și, când părea că cei doi au ajuns într-un final la un consens, sportivul a apelat, din nou la instanță. Iată ce vrea de la fosta parteneră. CANCAN.RO are toate detaliile.

Nigerianul Toto Tamuz a făcut furori acum câțiva ani în tricoul Petrolului. Motiv pentru care a și fost ochit de Gigi Becali, doar că negocierile nu au ajuns la un final. Profesional, fotbalistul a fost mereu cap de linie, dar personal lucrurile au fost la pol opus. În timp ce juca la echipa prahoveană, atacantul a avut o relație cu românca Andreea Liana Nițu, din care a rezultat și o fetiță, născută în iulie 2020, de care fostul sportiv s-a dovedit a fi extrem de atașat. Ulterior, cuplul s-a despărțit și au apărut neînțelegeri de ordin financiar, în urma cărora femeia i-a interzis lui Toto Tamuz să își mai vadă copilul. Fostul fotbalist, fiind foarte atașat de copilul său, nu a stat cu mâinile în sân și a acționat-o în instanță pe fosta lui iubită. După ce instanța i-a dat în trecut câștig de cauză, sportivul și fosta bombă sexy pare că au ajuns iar să nu se mai înțeleagă. Iată ce s-a întâmplat.

Fotablistul după care plânge Gigi Becali a dat-o în judecată pe mama fiicei sale

Totul a pornit de la dorința Andreei Liana Nițu de a pleca într-o vacanță în Bulgaria, alături de fiica lor, care a împlinit recent vârsta de 5 ani. Pentru acest lucru, era necesar acordul tatălui și semnătura lui pentru eliberarea pașaportului minorei. Deși inițial părea o simplă formalitate, Toto Tamuz s-a opus și i-a cerut fostei partenere o garanție de 5.000 de euro, sumă pe care susținea că i-o va returna după ce aceasta se va întoarce din concediu cu copilul.

Situația a luat o turnură neașteptată, iar tensiunile dintre cei doi s-au amplificat rapid. La scurt timp, a venit rândul fostului fotbalist să ceară fetița. Toto Tamuz voia să plece cu fetița în Israel, acolo unde locuiește bunica fetiței. De această dată, Andreea Liana Nițu a fost cea care s-a opus categoric. Motivul pe care l-a invocat a fost faptul că Israelul se află într-un context instabil, cu risc de conflict, așadar nu ar fi o destinație sigură pentru fetița lor.

Instanța a fost, din nou, mediator între sportiv și fosta parteneră

La auzul celor invocate de mama fiicei sale, Toto Tamuz nu a mai stat pe gânduri și a acționat-o în instanță. Acesta a depus o ordonanță preșidențială împotriva Andreei Liana. Fotbalistul a susținut în fața judecătorilor că regiunea nu este una periculoasă și că nu există o decizie oficială care să o catalogheze drept zonă de conflict. Din nefericire pentru el, judecătorii au ținut cont de avertismentele mamei și au considerat argumentele lui Toto Tamuz ca fiind neîntemeiate, așadar au respins cererea lui.

„Respinge cererea de emitere a ordonanței președințiale ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Buftea, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Toto Tamuz și Andreea Liana Nițu au format un cuplu în urmă cu câțiva ani, iar în noiembrie 2019 românca a rămas însărcinată.Perechea a locuit împreună până când fetița lor a ajuns la vârsta de trei luni și jumătate. Ulterior, bomba sexy s-a despărțit de fotbalist, motivând că „nu este fericită cu anturajul luiȚ, în sensul în care dorea ca acesta să își petreacă timp exclusiv cu ea. După despărțire, cei doi s-au înțeles inițial, femeia i-a permis lui Toto Tamuz să își vadă copilul de cinci ori pe săptămână, iar în weekend fetița rămânea să doarmă la tată.

Ulterior, au apărut neînțelegeri între ei tot mai mari, iar Andreea Liana i-a interzis fotbalistului să își mai vadă copilul dacă nu îi achită o pensie alimentară de 1.500 de euro pe lună. Toto Tamuz a refuzat și a decis să o dea în judecată pe fosta lui iubită. De asemenea, femeia ar fi solicitat un ordin de protecție împotriva lui Toto Tamuz, însă instanța a respins această cerere, pentru că nu a fost susținută cu probe.