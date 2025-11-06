Acasă » Știri » Tinerii pentru care statul român oferă 1.000 de lei pe lună. Care sunt condițiile

Tinerii pentru care statul român oferă 1.000 de lei pe lună. Care sunt condițiile

06/11/2025
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat pe data de 1 noiembrie 2025, lansarea unui program destinat tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă. Pentru a stimula angajarea acestora, statul va acorda un sprijin financiar care să acopere parțial costurile de încadrare în muncă.

Statul va susține angajarea tinerilor prin acordarea unei subvenții de 1.000 de lei pe lună în primul an, iar în al doilea an această sumă va ajunge la 1.250 de lei pe lună. Singura condiție este ca angajatorul să păstreze contractul de muncă pentru cel puțin 18 luni după încheierea perioadei de sprijin.

Acest sprijin financiar este destinat tinerilor fără experiență, care se angajează pe o perioadă nedeterminată.

„O să avem buget disponibil pentru ca mii de tineri în căutarea unui loc de muncă, tineri care n-au avut niciodată nicio experiență de lucru, care vin, poate, direct de pe băncile liceelor sau universităților, să intre în piața muncii cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Pentru ei o să avem un stimulent de 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, adică statul va finanţa parţial acest loc de muncă pentru un tânăr, primul loc de muncă, timp de 2 ani de zile, cu condiţia ca, după aceşti 2 ani de zile, minim 18 luni, adică încă un an şi jumătate, acestea să fie acoperite de angajator, în sensul că obligatoriu tânărul ăla trebuie să rămână la locul de muncă”, a explicat ministrul Muncii.

De asemenea, Florin Manole a mai spus că inclusiv mamele care au mai mulți copii vor beneficia de sprijin financiar din partea statului. Acestea vor primit 2.250 lei/lună, timp de un an, dacă aleg să se întoarcă la serviciu:

„Vor primi 2.250 lei pe aceeaşi anvelopă ca la persoanele în căutarea primului loc de muncă. Doar că restrânsă pe 12 luni şi cu un cuantum mai mare. Asta plăteşte statul, 2.250 de lei, dacă mama respectivă se angajează şi vine suplimentar”, a mai spus Florin Manole.

