Acasă » Știri » Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite

Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 14:57
Alex Bodi și-a sărbătorit aniversarea pe lux și opulență. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Alex Bodi și-a sărbătorit ziua de naștere pe lux și opulență, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an! Aflat la Dubai alături de Anca și prietenii lui, afaceristul a postat filmări de la marele eveniment. Mai mult, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși într-o ipostază rară. Toate detaliile în articol. 

Alex Bodi a mai bifat încă o zi de naștere pe opulență, la fel ca în fiecare an. În una din destinațiile lui favorite, Dubai, afaceristul s-a distrat până în zori într-un restaurant de lux, unde nu calcă oricine. 

Alex Bodi, aniversare pe lux și opulență

Alex Bodi a petrecut momente de neuitat cu ocazia zilei lui de naștere. Afaceristul și-a luat toți prietenii apropiați și a zburat la Dubai pentru o petrecere de neuitat. Bineînțeles că Anca, iubita lui, nu a lipsit de la acest eveniment special și i-a transmis un mesaj lui Bodi: 

O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Happy birthday, my love. (La mulți ani, iubirea mea)”, a scris bruneta pe Instagram. 

În filmările postate de afacerist se vede cum se distrează la maxim alături de prieteni pe ritmuri de manele. Mai mult, Bodi a postat și momentul tortului, atunci când a suflat în lumânări. Pe tort se putea observa mesajul „Happy Birthday, Alex Bodi (La mulți ani, Alex Bodi)”. 

Cu ocazia acestei zile speciale, Anca a împărtășit cu fanii o fotografie rară alături de iubitul ei. Cei doi sunt cunoscuți pentru discreția lor în ceea ce le privește relația și cu toate că nu se ascund, rare sunt momentele în care se postează împreună. 

Tortul lui Alex Bodi și postarea făcută de Anca, iubita lui. Sursă: Instagram
Tortul lui Alex Bodi și postarea făcută de Anca, iubita lui. Sursă: Instagram

CITEȘTE ȘI:

Cum au apărut Alex Bodi și Ancuța după ce și-au jurat că nu se vor mai împăca. Afaceristul a cedat

A fost acuzat că e implicat într-un proiect ilegal, dar Alex Bodi a învins sistemul american! “A doua victorie extrem de importantă”

Tags:
Iți recomandăm
Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa
Știri
Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Știri
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Digi 24
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din...
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Digi24
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa
Videoclipul prin care fosta lui Bogdan de la Ploiești îi arată Vanessei cine e șefa
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
Live text alegeri locale 2025. Luptă strânsă între doi candidați!
BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”
BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești ...
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești nativi!
Corina Dănilă, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Esca. Ce a determinat-o să plece de la Pro ...
Corina Dănilă, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Esca. Ce a determinat-o să plece de la Pro TV, de fapt
Vezi toate știrile
×