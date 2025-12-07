Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite

Alex Bodi și-a sărbătorit ziua de naștere pe lux și opulență, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an! Aflat la Dubai alături de Anca și prietenii lui, afaceristul a postat filmări de la marele eveniment. Mai mult, cei doi îndrăgostiți au fost surprinși într-o ipostază rară. Toate detaliile în articol.

Alex Bodi a mai bifat încă o zi de naștere pe opulență, la fel ca în fiecare an. În una din destinațiile lui favorite, Dubai, afaceristul s-a distrat până în zori într-un restaurant de lux, unde nu calcă oricine.

Alex Bodi, aniversare pe lux și opulență

Alex Bodi a petrecut momente de neuitat cu ocazia zilei lui de naștere. Afaceristul și-a luat toți prietenii apropiați și a zburat la Dubai pentru o petrecere de neuitat. Bineînțeles că Anca, iubita lui, nu a lipsit de la acest eveniment special și i-a transmis un mesaj lui Bodi:

„Happy birthday, my love. (La mulți ani, iubirea mea)”, a scris bruneta pe Instagram.

În filmările postate de afacerist se vede cum se distrează la maxim alături de prieteni pe ritmuri de manele. Mai mult, Bodi a postat și momentul tortului, atunci când a suflat în lumânări. Pe tort se putea observa mesajul „Happy Birthday, Alex Bodi (La mulți ani, Alex Bodi)”.

Cu ocazia acestei zile speciale, Anca a împărtășit cu fanii o fotografie rară alături de iubitul ei. Cei doi sunt cunoscuți pentru discreția lor în ceea ce le privește relația și cu toate că nu se ascund, rare sunt momentele în care se postează împreună.

