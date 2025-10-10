După ce a făcut-o praf, Alex Bodi o vrea înapoi! Gestul făcut de musculos față de Ancuța

Încurcate mai sunt căile iubirii, iar Alex Bodi știe cel mai bine acest lucru! De-a lungul timpului, afaceristul nu s-a ferit să se afișeze cu femei frumoase, dar relațiile nu au durat prea mult. Recent, s-a terminat și idila cu ultima sa cucerire, Ancuța. După ce și-au trimis câteva săgeți, acum au revenit la sentimente mai bune. Află, în articol, cum s-a apropiat milionarul din nou de fosta iubită!

În ultima perioadă, Alex Bodi a fost mereu înconjurat de femei frumoase, iar relațiile lui au fost adesea pline de scenarii spectaculoase, evenimente publice și scenarii dramatice. Deși a spus în trecut că vrea stabilitate, pare că îi este greu să rămână într-o relație de lungă durată. Nici ultima idilă cu Anca Kim nu a mai funcționat.

Alex Bodi și Ancuța au revenit la sentimente mai bune

La câteva săptămâni în care păreau să fie împreună și promiteau o relație mai stabilită, lucrurile au luat o direcție neașteptată. Alex Bodi a anunțat oficial că s-au despărțit prin un mesaj postat pe rețelele de socializare și că Ancuța este o fată disponibilă.

„Ca să nu fie loc de interpretări şi alte discuții, vă anunţ personal că relația mea cu domnișoara Ancuţa a luat sfârşit. Fiecare merge pe drumul lui și fiecare e responsabil pentru acțiunile lui! Așa că, ăștia care ați stat mereu la pândă, să știți ca e singură fata și nu mai are absolut nici o legătură cu mine! Pace și iubire tuturor!”, a scris Alex Bodi pe Instagram.

Mai mult decât atât, în urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a dezvăluit că Alex Bodi s-a întâlnit la Nuba cu fosta lui iubită, Gabriela. După o noapte de pomină petrecută împreună, afaceristul a decis să se reîntoarcă la vechea dragoste.

Ei bine, acum, milionarul pare că încearcă să se întoarcă din nou la Anca Kim. După noaptea petrecută cu Gabriela și mesajul acid pentru fosta, Alex Bodi a revenit la sentimente mai bune. Mai exact, acesta a apreciat ultima postare de pe Instagram a Ancuței

Fosta iubită l-a acuzat de infidelitate

La scurt timp după ce Alex Bodi a anunțat despărțirea, Ancuța a reacționat. Tânăra a transmis și ea un mesaj prin care a dat de înțeles că Alex Bodi i-ar fi fost infidel, iar motivul despărțirii ar avea legătură cu comportamentul lui.

„Mă bucur să clarific că relaţia mea cu protagonistul celor mai dramatice telenovele a luat sfârșit. Spoiler alert: fetelor, să nu credeţi că el este singur, doar relația cu mine s-a încheiat, celelalte încă rulează. Keep watching…”, a scris Ancuța pe Instagram.

Citește și: Decizia RADICALĂ luată de Alex Bodi, după ce Iulia Sălăgean a încercat să-l țină departe de fetița lor. Ce le-a cerut magistraților