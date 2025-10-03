Când o vede pe fosta, Alex Bodi e de neoprit! A uitat complet de Ancuța și a dat frâu liber sentimentelor, în văzul tuturor

Alex Bodi nu se astâmpără nici în ruptul capului. Degeaba spune el că s-a liniștit, că a împăcat-o pe Ancuța, că totul e numai lapte și miere, inima lui încă bate puternic pentru fosta. Atât de puternic încât nu se mai poate abține nici în public, atunci când o vede. Din nou, CANCAN.RO vine cu o poveste incredibilă, la cald, despre musculosul care nu a mai ținut cont de nimeni și nimic, apoi și-a dat frâu liber sentimentelor pentru Gabriela, în văzul tuturor, la Nuba. Ce a urmat după e și mai interesant, stați alături de noi, pentru că urmează amănunte de senzație.

Of, Bodi, suspină domnișoarele după tine, dar și tu după ele. Bine, mai mult pentru una dintre ele, mai exact, pentru Gabriela, focoasa brunetă pe care pare că afaceristul nu o poate uita, orice ar face și oricine ar fi în viața lui. De curând, Alex Bodi a mărturisit că el se înțelege bine cu fostele lui iubite, au rămas în relații ok și se respectă reciproc. Dar după scena pe care urmează să v-o povestim, s-ar putea să vă schimbați percepția despre ce înseamnă pentru unii…”relații ok”.

Povestea noastră de astăzi a început în weekend, sâmbătă, atunci când sursele noastre au văzut-o pe Gabriela la Nuba cu niște prieteni. Frumoasa brunetă a ieșit în speranța că se va distra, se va relaxa și se va simți bine. Habar n-avea ce o așteaptă, însă, la club. Ați ghicit! Musculosul și-a făcut apariția și s-a dezlănțuit!

Alex Bodi a năvălit asupra Gabrielei la Nuba

Muzică, dans, atmosferă plăcută și câțiva prieteni. Cam așa era vibe-ul la masa Gabrielei. Până într-un anumit punct. La un moment dat, și-a făcut apariția și afaceristul, însoțit de doi prieteni. S-a învârtit, a luat pulsul și până la urmă şi-a găsit un locșor. Culmea, chiar lângă masa Gabrielei. Bruneta stătea liniștită, a păstrat o atitudine relaxată și a încercat să-și vadă, în continuare, de distracție.

Totul a luat o altă turnură în momentul în care el nu a mai putut rezista, și, hotărât, s-a ridicat și a mers direct la masa ei. Au purtat o discuție, iar ea era vizibil surprinsă, gesticula și părea că încearcă să îi explice ceva. Iar aici intervine partea interesantă, deoarece musculosul a decis că cea mai bună tactică pe care o poate aplica este să îi smulgă un sărut…forțat. De față cu tot clubul! Noi i-am contactat atât pe Alex Bodi, cât și pe Gabriela, pentru a afla care este adevărul. El nu a recunoscut nimic, iar bruneta a avut o replică interesantă.

Nu sunt o persoană publică și tocmai de aceea nu simt nevoia să dau explicații despre viața mea personală. Eu sunt un om asumat, dar de data asta, nu neg și nu afirm ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi-aș pierde credibilitatea. Si nici nu vreau sa mai fiu o gluma prin tabloide, pentru ca oamenii nu cunosc realitatea, iar eu, pentru că nu o spun, am ajuns să fiu o glumă, lucru total greșit. Cine a văzut, a văzut și poate interpreta după cum consideră. Eu aleg să nu comentez nimic mai mult. Probabil ca Alex este cel mai în măsură să vă răspundă. Însă ce vreau să se știe despre mine este că nu am luat bărbatul nimănui, niciodată. Nu am luat niciodată atitudine în abordarea unui bărbat, fie el și fostul meu, pentru că respectul și demnitatea sunt valorile mele, nu gesturile teatrale.

Dar să revenim la povestea noastră, care nu se încheie aici. După episodul surprinzător, Bodi și-a dorit să mute distracția în altă parte, la un local de manele. Sursele noastre spun că el și-a pus la bătaie șarmul și a făcut tot posibilul să o convingă pe Gabriela să îl însoțească. Cuceritor desăvârșit, i-a ieșit pasența! Fosta iubită a mers și ea la localul cu pricina, acolo unde dedicațiile au curs din partea lui pentru ea.

Seara s-a încheiat apoteotic, după o noapte de senzație, iar tot sursele noastre ne-au dezvăluit că au plecat împreună. Dar oare ce părere are Ancuța de toată această situație? Și care va fi următoarea mișcare a lui Alex Bodi? Va încerca să o împace, din nou, pe șatenă, sau va face tot posibilul să reconstruiască relația cu Gabriela? Bineînțeles, tot noi vom fi cei care vă vor ține la curent cu toate noutățile!

CITEȘTE ȘI: Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela

NU RATA: Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.