Acasă » Exclusiv » Când o vede pe fosta, Alex Bodi e de neoprit! A uitat complet de Ancuța și a dat frâu liber sentimentelor, în văzul tuturor

Când o vede pe fosta, Alex Bodi e de neoprit! A uitat complet de Ancuța și a dat frâu liber sentimentelor, în văzul tuturor

De: Andrei Iovan 03/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Alex Bodi nu se astâmpără nici în ruptul capului. Degeaba spune el că s-a liniștit, că a împăcat-o pe Ancuța, că totul e numai lapte și miere, inima lui încă bate puternic pentru fosta. Atât de puternic încât nu se mai poate abține nici în public, atunci când o vede. Din nou, CANCAN.RO vine cu o poveste incredibilă, la cald, despre musculosul care nu a mai ținut cont de nimeni și nimic, apoi și-a dat frâu liber sentimentelor pentru Gabriela, în văzul tuturor, la Nuba. Ce a urmat după e și mai interesant, stați alături de noi, pentru că urmează amănunte de senzație. 

Of, Bodi, suspină domnișoarele după tine, dar și tu după ele. Bine, mai mult pentru una dintre ele, mai exact, pentru Gabriela, focoasa brunetă pe care pare că afaceristul nu o poate uita, orice ar face și oricine ar fi în viața lui. De curând, Alex Bodi a mărturisit că el se înțelege bine cu fostele lui iubite, au rămas în relații ok și se respectă reciproc. Dar după scena pe care urmează să v-o povestim, s-ar putea să vă schimbați percepția despre ce înseamnă pentru unii…”relații ok”.

Alex Bodi a sărutat-o pe Gabriela la Nuba. sursă - social media.
Alex Bodi a sărutat-o pe Gabriela la Nuba. sursă – social media.

Povestea noastră de astăzi a început în weekend, sâmbătă, atunci când sursele noastre au văzut-o pe Gabriela la Nuba cu niște prieteni. Frumoasa brunetă a ieșit în speranța că se va distra, se va relaxa și se va simți bine. Habar n-avea ce o așteaptă, însă, la club. Ați ghicit! Musculosul și-a făcut apariția și s-a dezlănțuit!

Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Alex Bodi a năvălit asupra Gabrielei la Nuba

Muzică, dans, atmosferă plăcută și câțiva prieteni. Cam așa era vibe-ul la masa Gabrielei. Până într-un anumit punct. La un moment dat, și-a făcut apariția și afaceristul, însoțit de doi prieteni. S-a învârtit, a luat pulsul și până la urmă şi-a găsit un locșor. Culmea, chiar lângă masa Gabrielei. Bruneta stătea liniștită, a păstrat o atitudine relaxată și a încercat să-și vadă, în continuare, de distracție.

Totul a luat o altă turnură în momentul în care el nu a mai putut rezista, și, hotărât, s-a ridicat și a mers direct la masa ei. Au purtat o discuție, iar ea era vizibil surprinsă, gesticula și părea că încearcă să îi explice ceva. Iar aici intervine partea interesantă, deoarece musculosul a decis că cea mai bună tactică pe care o poate aplica este să îi smulgă un sărut…forțat. De față cu tot clubul! Noi i-am contactat atât pe Alex Bodi, cât și pe Gabriela, pentru a afla care este adevărul. El nu a recunoscut nimic, iar bruneta a avut o replică interesantă.

Gabriela și Alex Bodi au plecat de la club împreună. sursă - social media
Gabriela și Alex Bodi au plecat de la club împreună. sursă – social media

Nu sunt o persoană publică și tocmai de aceea nu simt nevoia să dau explicații despre viața mea personală. Eu sunt un om asumat, dar de data asta, nu neg și nu afirm ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi-aș pierde credibilitatea. Si nici nu vreau sa mai fiu o gluma prin tabloide, pentru ca oamenii nu cunosc realitatea, iar eu, pentru că nu o spun, am ajuns să fiu o glumă, lucru total greșit.

Cine a văzut, a văzut și poate interpreta după cum consideră. Eu aleg să nu comentez nimic mai mult. Probabil ca Alex este cel mai în măsură să vă răspundă. Însă ce vreau să se știe despre mine este că nu am luat bărbatul nimănui, niciodată. Nu am luat niciodată atitudine în abordarea unui bărbat, fie el și fostul meu, pentru că respectul și demnitatea sunt valorile mele, nu gesturile teatrale.

Dar să revenim la povestea noastră, care nu se încheie aici. După episodul surprinzător, Bodi și-a dorit să mute distracția în altă parte, la un local de manele. Sursele noastre spun că el și-a pus la bătaie șarmul și a făcut tot posibilul să o convingă pe Gabriela să îl însoțească. Cuceritor desăvârșit, i-a ieșit pasența! Fosta iubită a mers și ea la localul cu pricina, acolo unde dedicațiile au curs din partea lui pentru ea.

Seara s-a încheiat apoteotic, după o noapte de senzație, iar tot sursele noastre ne-au dezvăluit că au plecat împreună. Dar oare ce părere are Ancuța de toată această situație? Și care va fi următoarea mișcare a lui Alex Bodi? Va încerca să o împace, din nou, pe șatenă, sau va face tot posibilul să reconstruiască relația cu Gabriela? Bineînțeles, tot noi vom fi cei care vă vor ține la curent cu toate noutățile!

CITEȘTE ȘI: Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela

NU RATA: Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ema Uta şi Andrei Barbu s-au despărţit! Vacanţa de zeci de mii de euro n-a avut un final fericit! Bad boy-ul s-a afişat deja cu noua cucerire
Exclusiv
Ema Uta şi Andrei Barbu s-au despărţit! Vacanţa de zeci de mii de euro n-a avut un final…
Cuceritorul Bittman a ieşit la “vânătoare”, dar a abandonat resemnat! Când voia să facă primul pas, totul s-a dat peste cap
Exclusiv
Cuceritorul Bittman a ieşit la “vânătoare”, dar a abandonat resemnat! Când voia să facă primul pas, totul s-a dat…
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu...
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Gandul.ro
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Adevarul
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract...
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele...
Parteneri
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Click.ro
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat
Antena 3
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania...
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump
Digi 24
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de...
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Digi24
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni...
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la...
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
kfetele.ro
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația lor ar fi început cu mult timp în urmă
Fanatik.ro
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar...
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Fanatik.ro
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Ora de iarnă 2025. În ce weekend dă România ceasurile înapoi. Schimbarea afectează rutina zilnică
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. În ce weekend dă România ceasurile înapoi. Schimbarea afectează rutina zilnică
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
Romania TV
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Elena Udrea, probleme după eliberarea din închisoare. Câți bani va pierde. ANAF nu renunță
Capital.ro
Elena Udrea, probleme după eliberarea din închisoare. Câți bani va pierde. ANAF nu renunță
Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global
evz.ro
Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la...
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
Gandul.ro
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
radioimpuls.ro
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce...
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Fanatik.ro
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Fanatik.ro
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cuceritorul Bittman a ieşit la “vânătoare”, dar a abandonat resemnat! Când voia să facă primul ...
Cuceritorul Bittman a ieşit la “vânătoare”, dar a abandonat resemnat! Când voia să facă primul pas, totul s-a dat peste cap
Ema Uta şi Andrei Barbu s-au despărţit! Vacanţa de zeci de mii de euro n-a avut un final fericit! ...
Ema Uta şi Andrei Barbu s-au despărţit! Vacanţa de zeci de mii de euro n-a avut un final fericit! Bad boy-ul s-a afişat deja cu noua cucerire
PRO TV a ”momit” un bucătar celebru cu un scaun la masa juriului Masterchef, dar… A primit o rubrică ...
PRO TV a ”momit” un bucătar celebru cu un scaun la masa juriului Masterchef, dar… A primit o rubrică în emisiunea lui Măruță! ”Acesta era standardul”
Anunț oficial! Data la care bucureștenii vor avea căldură în apartamente
Anunț oficial! Data la care bucureștenii vor avea căldură în apartamente
Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există ...
Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi”
Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink
Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink
Vezi toate știrile
×