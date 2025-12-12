Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății

Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății

De: Anca Chihaie 12/12/2025 | 13:38
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj/FOTO: Shutterstock

Situația cazurilor de lepră investigate la Cluj continuă să fie monitorizată atent de autoritățile sanitare, după ce patru femei au ajuns în atenția medicilor din cauza suspiciunii de infectare. Vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a deplasat la unitatea medicală unde acestea sunt internate, într-o vizită menită să analizeze direct condițiile, procedurile aplicate și modul în care evoluează investigațiile.

Pentru populație, autoritățile accentuează că lepra rămâne o boală cu transmitere lentă și cu o contagiozitate scăzută, în special în comparație cu multe alte infecții. Pentru a avea loc transmiterea, este necesar un contact prelungit și apropiat cu o persoană netratată. Interacțiuni obișnuite precum utilizarea transportului public, prezența în aceleași spații, contactul scurt sau gesturile de socializare nu favorizează îmbolnăvirea.

Potrivit informațiilor evaluate în timpul vizitei, femeia la care infecția a fost deja confirmată a trecut de etapa contagioasă, ceea ce reduce semnificativ riscurile pentru cei din jur. Specialiștii care monitorizează cazul au stabilit că tratamentul urmat și evoluția stării sale fac improbabilă transmiterea bolii în acest moment. Chiar dacă diagnosticul poate genera îngrijorare în rândul publicului, contextul epidemiologic arată că situația este sub control.

Celelalte trei femei internate sunt în continuare supuse unor investigații medicale complexe. Echipele de epidemiologi urmăresc zilnic evoluția acestora, colectează date clinice și verifică orice posibilă legătură între ele și cazul confirmat. Printre persoanele evaluate se află și sora pacientei diagnosticate, ceea ce explică atenția sporită acordată anchetei. Rezultatele finale nu au fost deocamdată comunicate, însă procedurile medicale se desfășoară conform protocolului standard în astfel de situații.

Primele date strânse în cadrul anchetei epidemiologice conturează o posibilă sursă a infecției: femeia confirmată ar fi contractat boala în toamnă, în timpul unei călătorii în țara de origine, unde ar fi intrat în contact cu un membru apropiat al familiei care era deja bolnav. Acest element ajută la delimitarea lanțului de transmitere și la evaluarea corectă a riscurilor locale.

