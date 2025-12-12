Acasă » Știri » De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții

De: Irina Vlad 12/12/2025 | 14:35
În urmă cu o zi, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a confirmat primul caz de lepră din România (după mai bine de 44 de ani). Este vorba despre o angajată de la un salon SPA de masaj din Cluj Napoca. Alte trei femei sunt monitorizate clinic. Se ia sau nu lepra prin masaj? Ce trebuie să știe clienții salonului în care angajata a fost depistată cu boala Hansen.

Reamintim că joi, 11 decembrie, a fost confirmat oficial primul caz de lepră din România. Este vorba despre o femeie din Indonezia – angajată la un salon de masaj din Cluj. Femeia (împreună cu sora ei, angajată și ea în același salon SPA) a mers în vacanță în Indonezia și a locuit timp de o lună împreună cu mama ei, infectată ulterior cu lepră.

De unde a luat, de fapt, lepră angajata din Cluj Napoca

Fără să știe că a luat boala, femeia s-a întors în România, iar la finalul lunii noiembrie i-au apărut primele erupții pe piele. Atât ea, cât și sora ei au mers la spitlaul din Cluj Napoca – unde au fost diagnosticate cu boala Hansen. Alte două femei, angajate la salonul de masaj, sunt suspecte că ar fi luat boala.

Cele patru femei au fost izolate la domiciliu, iar salonul SPA a fost închis pentru dezinfecție, urmând să se efectueze o anchetă epidemiologică. Ministrul Sănătății susține că nu există niciun pericol de contaminare prin masaj (pentru clienții salonului).

Alexandru Rogobete a transmis că este nevoie de un contact prelungit, de aproximativ 2-3-4 săptămâni pentru ca cineva să ia boala Hansen, ceea ce înseamnă că de la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de ușor. De asemenea, după începerea tratamentului, riscul de răspândire a bolii dispare aproape complet.

” Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit.

Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală (Clienţi salonului n.r. ) nu trebuie să-şi facă probleme şi nici controale, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete.

 

Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății

Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei sunt în curs de evaluare”

 

