S-a aflat motivul pentru care a fost ucis bărbatul de 50 de ani din Iași. Autorul crimei este prietenul lui

O comunitate din judeţul Iaşi a fost zguduită după un incident cumplit produs în noaptea de duminică spre luni, când un bărbat de 50 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unei agresiuni de o violenţă greu de imaginat. Ancheta deschisă de autorităţi încearcă acum să reconstituie pas cu pas desfăşurarea unei seri care ar fi trebuit să fie obişnuită, dar care s-a transformat într-o tragedie.

Totul a început într-o gospodărie de la marginea unei comune ieşene, acolo unde câţiva localnici se strânseseră pentru a petrece împreună câteva ore relaxante, urmărind un meci de fotbal. Gazda, un bărbat de 46 de ani, era cunoscut în sat drept o persoană sociabilă, care îşi deschidea deseori uşa pentru vecini şi prieteni. Iar o seară de weekend, cu discuţii aprinse despre sport şi atmosfera specifică unui meci, părea să fie o ocazie potrivită pentru a aduna laolaltă câteva cunoştinţe apropiate.

Pe parcursul serii însă, consumul tot mai mare de alcool a schimbat treptat atmosfera. În mijlocul agitaţiei, unul dintre invitaţi, bărbatul de 50 de ani, a cedat oboselii şi s-a întins pe un pat din încăpere. Sforăitul său, în mod normal un detaliu banal, ar fi devenit treptat un motiv de iritare pentru gazdă, deja afectată de consumul excesiv de alcool.

Ancheta sugerează că tensiunea s-a amplificat rapid, alimentată de starea de ebrietate şi de atmosfera încărcată. În loc ca spiritele să se calmeze, situaţia a luat o turnură extremă şi neaşteptată. Gazda ar fi ridicat un topor aflat în gospodărie şi l-ar fi lovit pe bărbatul adormit de mai multe ori.

Când unul dintre cei prezenţi şi-a dat seama de proporţiile dezastrului, a sunat imediat la numărul de urgenţă. Echipajele medicale şi poliţiştii au ajuns rapid la locul incidentului, însă rănile suferite de victimă erau incompatibile cu viaţa. Medicul sosit la faţa locului nu a putut decât să constate decesul, iar camera în care cu puţin timp înainte fusese doar o încăpere de socializare a devenit scena unei crime brutale.

„În noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat fizic, ulterior survenind decesul. La fața locului s-a deplasat o echipă din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iași, împreună cu un procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unui bărbat, de 50 ani. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul persoanei. Bărbatul bănuit de săvârșirea faptei, de 46 ani, a fost identificat și condus la cercetări. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impugn”, se arată într-un comunicat al Poliției.

