Vine Future la Beach, Please! 2026? Prezența lui a fost confirmată oficial la un alt festival din Europa

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 23:11
Vine Future la Beach, Please! 2026?. Sursă: Profimedia

Beach, Please! 2026 se pregătește deja, iar fanii nu mai au răbdare să afle lista de artiști. Prin urmare, internetul este plin de speculații, iar una dintre cele mai recente a uimit și entuziasmat pe toată lumea. Future, prezent în următoarea ediție? Află mai multe detalii în articol!

Beach, Please! a făcut senzație cu numele internaționale pe care le-a adus în fața românilor. Artiști grei precum Travis Scott, Wiz Khalifa, Anitta sau Ken Carson au cântat pe scena din Costinești de-a lungul edițiilor.

Ei bine, fanii așteaptă ceva măreț în ediția din 2026 din partea echipei și bineînțeles, a lui Selly. Pe contul oficial de Instagram al festivalului a fost anunțat primul artist internațional prezent în vara viitoare: Don Toliver. El a fost prezent în ediția Beach, Please! din anul 2024, iar acum îi va bucura din nou pe fani cu prezența lui, după 2 ani.

„În fiecare zi vom avea câte un headliner. Don Toliver este primul – un artist american care a concertat, în 2024, la festivalul nostru și care este extrem de iubit. Nu am reușit să-l aducem anul acesta, însă iată că l-am adus pentru 2026”, a spus Selly.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Beach, Please! Festival (@beachplease)

Ei bine, revenim la posibila prezență a lui Future. De unde a pornit speculația? Fanii festivalului au observat un detaliu foarte important: Future se va afla în Europa în cadrul unui alt festival desfășurat în perioada verii. Prin urmare, sunt foarte mari șanse ca rapperul internațional să facă o oprire în Constanța la festivalul lui Selly.

Recent, atunci când a primit un comentariu legat de anunțarea prezenței lui Future, Selly nu a confirmat, dar nici infirmat, lăsând astfel loc de interpretări.

Sursă: TikTok

