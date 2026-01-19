O companie lansează oferte pentru sejururi pe Lună. Cât costă 5 zile în spațiu

Compania americană Galactic Resource Utilization Space (GRU) plănuiește să deschidă un hotel pe Lună pentru turiștii bogați, prima astfel de facilitate urmând să se deschidă în 2032.

Primul lor hotel va fi construit pe Pământ și transportat pe Lună cu o sondă, scrie The Sun. Va fi o structură gonflabilă care poate găzdui inițial până la patru persoane pentru sejururi de mai multe zile.

„Conceput să funcționeze timp de 10 ani, hotelul oferă priveliști asupra peisajului selenar și a Pământului, împreună cu experiențe planificate, cum ar fi experiențe la suprafață, inclusiv plimbări pe lună, condus, golf și alte activități”, informează compania.

Compania cere un avans nereturnabil de 1.000 de dolari celor care vor să intre pe lista clienţilor care vor fi contactaţi pentru o rezervare. Potrivit primelor informații, un sejur de cinci zile ar urma să coste între 250.000 și un milion de dolari, astfel că o vacanță în spațiu va fi fezabilă doar pentru multimilionari.

Compania are planuri mari

GRU vede acest proiect doar ca pe o rampă de lansare pentru a duce, în cele din urmă, oameni pe Marte.

„Trăim într-un punct de inflexiune în care putem deveni interplanetari înainte de a muri. Dacă vom reuși, miliarde de vieți omenești se vor naște pe Lună și pe Marte și vor putea experimenta frumusețea vieții selenare și marțiene”, a spus fondatorul GRU, Skyler Chan.

Reprezentanții companiei speră să înceapă construcția în 2029, dar aceasta este în așteptarea aprobării de către autoritățile de reglementare.

Această mișcare vine pe măsură ce eforturile de a înființa baze permanente pe Lună se intensifică, China și Rusia având proiecte proprii în acest sens. Ambele țări doresc să construiască împreună o centrală electrică ca parte a unui vast sit lunar. Cele două țări intenționează să finalizeze baza spațială până în 2036, mai scrie sursa citată.

