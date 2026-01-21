Acasă » Știri » Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest

De: David Ioan 21/01/2026 | 19:22
Fostul fotbalist român Nicolae Stanciu, cunoscut pentru perioada petrecută la Rapid București, dar și pentru experiențele sale la Anzhi Makhachkala și FC Oradea, este protagonistul unui incident grav petrecut în București, pe 21 ianuarie 2026.

În jurul orei 14:00, acesta a fost surprins conducând pe strada Dimitrie Pompeiu nr. 6, unde a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar.

Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a provocat un accident rutier, aflat sub influenţa alcoolului

În urma incidentului, Nicolae Stanciu a fost testat cu aparatul alcooltest, înregistrând o valoare o valoare de 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat, nivel care depășește cu mult limita legală și transformă fapta într-o infracțiune. În astfel de situații, procedura prevede transportarea conducătorului auto la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de mostre biologice, lucru care s-a întâmplat și în cazul fostului fotbalist.

Pe durata intervenției, Stanciu a devenit agresiv, atât verbal, cât și fizic, motiv pentru care polițiștii au fost nevoiți să îl încătușeze pentru a preveni escaladarea situației.

În cauză a fost deschis un dosar penal conform articolului 336 alineatul 1 din Codul Penal, care sancționează conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Dacă analizele de sânge vor confirma nivelul indicat de etilotest, Nicolae Stanciu riscă o pedeapsă ce poate varia de la închisoare cu suspendare până la închisoare cu executare, în funcție de circumstanțe și de eventualele antecedente.

Incidentul reprezintă un moment dificil pentru fostul fotbalist, care, deși retras din activitate, rămâne o figură cunoscută în lumea sportului. În anii ’90 și începutul anilor 2000, Nicolae Stanciu a fost considerat unul dintre jucătorii muncitori și constanți ai fotbalului românesc.

Nicolae Stanciu, nume emblematic în lumea fotbalului

Nicolae Stanciu a evoluat la Rapid București, unde a fost apreciat pentru determinarea sa și pentru rolul de fundaş, fiind parte din generația care a contribuit la stabilitatea echipei în perioade dificile. Ulterior, a avut o scurtă experiență în străinătate la Anzhi Makhachkala, într-o perioadă în care clubul rus începea să atragă jucători din mai multe țări est-europene. A mai evoluat și la FC Oradea, unde a încheiat una dintre ultimele etape ale carierei sale.

Nicolae Stanciu, în vremea când activa ca fotbalist la echipa Rapid. Foto: Mediafax foto

De-a lungul timpului, Stanciu a fost perceput ca un fotbalist disciplinat pe teren, cu un stil de joc robust și orientat spre echipă. După retragerea din activitate, acesta s-a menținut în anturajul fotbalului, participând ocazional la evenimente sportive și meciuri demonstrative, fiind invitat în diverse proiecte dedicate fostelor glorii ale Rapidului.

În ciuda unei cariere fără scandaluri majore, numele său a rămas legat de perioada în care Rapid București se lupta constant pentru poziții fruntașe în campionat, iar suporterii îl considerau un jucător devotat culorilor vișinii.

Ancheta este în desfășurare, iar concluziile finale privind pedeapsa pe care o va primi Nicolae Stanciu vor depinde de rezultatele probelor biologice și de evaluarea completă a faptelor.

