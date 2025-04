Legenda Rapidului, atac la Gigi Becali! ,,În România, ca să fii campion, faci alianțe! Șucu cu cine să facă?”

Nicolae Stanciu, legenda Rapidului, este dezamăgit de parcursul echipei și nu s-a ferit să critice atât jocul, cât și strategia lui Marius Șumudică. După înfrângerea cu FCSB, Stanciu a subliniat că în România pentru a câștiga campionatul trebuie făcute „alianțe” și a lansat un atac subtil la adresa lui Gigi Becali. Fostul căpitan e pesimist și despre viitorul Rapidului, considerând că, deși au fost promisiuni, echipa nu are o strategie clară, iar investițiile nu sunt suficiente pentru a aduce succes.

Legenda Rapidului, Nicolae Stanciu, este foarte dezamăgit de parcursul echipei antrenate de Marius Șumudică în acest sezon. Cu peste 400 de meciuri la Rapid, dintre care 323 în prima ligă, Stanciu nu s-a ferit de cuvinte. După meciul pierdut cu FCSB în Giulești, fostul fundaș al giuleștenilor s-a arătat îngrijorat și în ceea ce privește viitorul la clubul de lângă Podul Grant. Stanciu nu a ezitat să-l atace chiar pe Gigi Becali, despre care crede că a recurs la lucruri mai puțin curate pentru a câștiga acest campionat. ,,În România, ca să câștigi campionatul, trebuie să faci alianțe. Dan Șucu cu cine să facă?”, a comentat Nicolae Stanciu.

,,În primul rând, ca să câștigi un campionat în România îți trebuiesc alianțe. Cu cine să facă Șucu alianțe? Una e să te bați pe burtă Gigi Becali cu Varga, cu Rotaru, s-au mai întâlnit între ei de-a lungul timpurilor, și-au mai transferat jucători între ei, e altceva. Dan Șucu e nou venit în fotbal. Cine acceptă că a venit el acum nou, să ne dăm toți la o parte și să câștige Șucu? Dacă nu era Steaua (n.r.-FCSB), era altă echipă. Nu vezi cât se chinuie Universitatea Cluj să ajungă acolo în față, pe primele două locuri? Nu se dă nimeni la o parte. Cât despre arbitraj, acesta se construiește în timp”, a declarat Nicolae Stanciu în exclusivitate pentru CANCAN.

”Eu am crezut că Șumudică va face treabă la Rapid”

Ultimele eșecuri ale Rapidului din Superligă și din Cupa României i-au produs fostului fotbalist giuleștean o mare dezamăgire. ,,Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Eu am avut mare încredere în Șumudică, am crezut că va prinde locul 3 în campionat sută la sută. Din păcate nu s-a întâmplat asta. Șanse ar mai fi, dar se va da Craiova la o parte? Nu prea e de acceptat, nu poți să iei de două ori la rând locul 6 în play-off. Eu am crezut că Șumudică va face treabă la Rapid. Bine, el a urnit ceva, dar nu…”, a spus Nicolae Stanciu.

Fostul căpitan al Rapidului nu vede cu ochi buni nici viitorul la Rapid.

,,Nu știu dacă Șumudică va rămâne la echipă. Acum, domnul Șucu ce să facă? Unde să investească mai repede? De investit, el trebuie să investească la Genoa, la Rapid poate să o cârpească în continuare. La Genoa nu merge, acolo vine altul, la Rapid nu se înghesuie nimeni. Face bază de 6 milioane de euro, dar spune-mi și mie câți tineri joacă? De la academia Rapid, de când au venit atunci Burcă cu Nicolescu, câți jucători joacă în prima echipă după 6 ani de zile? De atunci, au terminat 6 generații de 18 ani, câți joacă dintre ăia? Acum, suporterii ce să facă? Să tot aștepte, că va veni o vreme. Păi când? Acum cine să facă strategia? Ei confundă strategia cu tactică. Eu le-am mai spus, strategia e una singură, dacă o greșești, nu e bine. Tactica o mai rezolvi la anumite meciuri”, a mai spus fostul fundaș al Rapidului.