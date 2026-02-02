Motivul real pentru care Lavinia Stoica a plecat de la Pescobar. Cum a convins-o afaceristul să se întoarcă: ”Are toate condițiile!”

Paul Pescobar a intervenit telefonic la Dan Capatos Show și a vorbit despre situația revenirii Laviniei în echipa restaurantului său. Întrebat dacă s-a împăcat cu anumite persoane, omul de afaceri a ținut să clarifice lucrurile din start: „Lavinia a revenit în echipă, dar noi n-am fost certați”. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Patronul a explicat că plecarea acesteia nu a avut la bază un conflict, ci oboseala acumulată în timp. „Ea n-a avut un liber de un an și ceva, a avut doar vreo două vacanțe”, a spus Pescobar, declarând că programul intens și responsabilitatea zilnică și-au spus cuvântul. Vezi emisiunea integrală aici!

Acesta a precizat că Lavinia ajunsese să gestioneze singură activitatea din locație.

„La muncă stătea zilnic, singură pe locație, și la un moment dat nu mai vrea nimeni să ducă totul singur”

Întrebat de Dan Capatos de ce nu a intervenit mai devreme, Pescobar a susținut că i-a oferit timp pentru odihnă.

„Am înțeles-o. I-am dat liber, a stat trei luni de zile”, a explicat patronul.

Revenirea ar fi avut loc în condiții avantajoase pentru angajată.

„Elegant, i-am și luat mașină de serviciu, un GLA. Are toate condițiile la Pescobar.”

