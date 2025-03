Câți lei cer taximetriștii din Sinaia pentru o cursă scurtă, de la gară la hotel. Ce a pățit un șofer Uber din Comarnic, care a vrut să-și încerce norocul în Sinaia

Pățania unui șofer de Uber din Comarnic a devenit virală în spațiul public. După ce a efectuat o cursă Brașov-Sinaia, bărbatul și-a încercat norocul pe Valea Prahovei, însă a fost luat imediat în vizor de taximetriștii locali. Cum au încercat, de fapt, să scape de el?

Șoferul de Uber a avut o cursă din Brașov în Sinaia, iar când a ajuns la destinație a luat o altă cursă, după care a început să primească cereri false. Acesta susține că a fost solicitat la mai multe curse, însă înainte cu puțin timp de a ajuns la preluare clientul anula comanda.

Când și-a dat seama ce se întâmplă, șoferul s-a lăsat păgubaș și a plecat acasă, în Comarnic. Se pare că toate cursele false ar fi fost plasate de pe conturi imposibil de identificat de șoferul Uber, modalitatea de plată era numerar, astfel încât presupușii clienți să nu aibă nimic de pierdut când anulează cursa.

”După ce am ajuns la Sinaia cu clientul din Brașov, am rămas disponibil pe aplicație. Am luat prima cursă, totul ok, după care a început nebunia. Am fost solicitat prima dată la telegondolă pentru o cursă, iar când am ajuns acolo…țeapă. La scurt timp am primit o altă comandă, de la Hotel Mara. Și acolo…țeapă. Și tot așa, până când mi-am dat seama ce se întâmplă și am plecat acasă, în Comarnic” a povestit șoferul.