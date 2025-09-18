Trump a stârnit rumoare la Palat! A depășit limita în fața lui Kate Middleton. Replică tăioasă pentru Regele Charles

Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor, unde au fost întâmpinați de Prințul și Prințesa de Wales și de Regele Charles și Regina Camilla. Președintele Americii a avut parte de cea mai impresionantă ceremonie militară din ultimii 500 de ani din Marea Britanie. După evenimentul de primire organizat în curtea palatului, Președintele Americii, alături de Prima Doamnă au avut parte de o întâlnire privată cu Ducesa Kate Middelton și Prințul William. Deși sute de camere video și fotografi erau cu obiectivele îndreptate către ei, Donald Trump nu s-a sfiit să o complimenteze pe Prințesa de Wales de față cu soțul ei. Iată ce i-a spus.

În cadrul vizitei sale de stat în Marea Britanie, Donald Trump și soția lui, Kate Middleton au avut, marți după-amiază, o întâlnire privată la Windsor Castle cu Prințul William și Prințesa Kate. Desigur că totul era pus la punct, iar ținutele celor patru erau demne de una dintre cele mai importante întâlniri din istorie. Și, cu toate că era o vizită oficială, nu au lipsit remarcile spumoase și ușor acide dintre ei.

Regele Charles l-a avertizat pe Donald Trump în timpul ceremoniei: „Ai grijă!”

Potrivit protocolului, Donald Trump ar fi trebuit să pășească în fața Regelui Charles în timpul ceremoniei din curtea Palatului Windsor. Surse apropiate de la Palat, citate de presa britanică, susțin că Regele ar fi fost ușor iritat de atitudinea relaxată a Președintelui america, astfel că, mai târziu, a profitat de ocazie și l-a tachinat. În timpul ceremoniei, un soldat a manevrat sabia mult prea aproape de Donald Trump, astfel că Regele Charles i-ar fi spus, într-un ton glumeț: „Ai grijă la sabie, Donald!”. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit rapid una dintre cele mai savuroase secvențe ale vizitei oficiale.

Președintele Americii, remarcă la adresa lui Kate Middleton

Acesta nu a fost singurul moment savuros de la întâlnirea lor. În timpul plimbării în curtea Palatului Windsor alături de soția lui, Melania Trump și alături de Ducii de Cambridge, Președintele Americii a complimentat-o pe Kate în fața prințului William: „Ești frumoasă, atât de frumoasă!”, i-a transmis el. Prințesa de Wales a zâmbit politicos și a continuat discuția despre agenda vizitei.

Putem spune că Președintele Americii a avut perfectă dreptate, căci Kate Middleton a atras toate privirile datorită vestimantației alese. Prințesa de Wales a purtat o rochie burgundy, cambrată pe corp, creată de Emilia Wickstead, pe care a accesorizat-o cu o tocă Jane Taylor în aceeași nuanță, cu o voaletă. Accesoriile au completat perfect ținuta demnă de cea mai importantă întâlnire regală a anului.

Nu am putut trece cu vederea nici ținuta Prințului William. Fiul cel mare al regretatei Prințese Diana a optat pentru un costum clasic bleumarin, care îi venea impecabil, peste care a adăugat un palton lung bleumarin închis. Remarcăm că Ducele de Cambridge s-a asortat cu soția lui, alegând să poarte o cravată burgundy.

Melania Trump este, fără discuție, una dintre cele mai bine îmbrăcate femei din lume la ora actuală. Mereu elegantă și asortată impecabil, și de această dată soția Președintelui Americii s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Melania a optat pentru un deux-pièces bleumarin închis, cambrat cu nasturi și o pereche de pantofi în aceeași nuanță. Pata de culoare a fost dată de pălăria violet, care devine punctul de atracție al ținutei și creează un contrast puternic cu restul ținutei. Și soțul ei, Donald Trump a ales să poarte un costum clasic bleumarin închis pe care l-a asortat cu o cămașă albă și cravata în aceeași nuanță de violet ca pălăria Melaniei. De remarcat este că cei doi s-au ținut de mână pe tot parcursul evenimentului.

Astăzi, 18 septembrie, Donald Trump are programată o întrevedere cu premierul Keir Starmer la reședința de la Chequers și o vizită la arhivele lui Winston Churchill. În tot acest timp, Prima Doamnă Melania Trump participă la activități mai lejere: turul celebrei „Queen Mary’s Dolls’ House”, o oprire la Biblioteca Regală și un eveniment de scouting în grădinile Frogmore, alături de Prințesa Kate Middleton.

