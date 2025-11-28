Marian Vanghelie, executat silit de ANAF! Câte milioane de lei datorează fostul edil statului

Agenția Națională de Administrare Fiscală a început procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, după ce instanța a stabilit definitiv obligația acestuia de a achita peste 13,7 milioane de lei, sumă rezultatată din măsura confiscării speciale dispuse în dosarul penal în care a fost judecat.

La această valoare se adaugă și 20.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare. Demersul ANAF vine ca urmare a deciziei definitive pronunțate de Curtea de Apel București, care a confirmat hotărârea Tribunalului București și a deschis calea pentru declanșarea procedurilor de recuperare a obligațiilor restante.

Marian Vanghelie, executat silit de ANAF!

În urma primirii documentelor de la instanță, structurile specializate din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București au preluat dosarul și au început acțiunile necesare pentru aplicarea măsurilor de executare. Printre acestea se află menținerea sechestrului impus încă din 2015 asupra bunurilor imobile ale fostului edil, dar și extinderea verificărilor privind proprietățile și veniturile acestuia.

Autoritatea fiscală a solicitat informații suplimentare de la instituțiile relevante, inclusiv de la Direcția Națională Anticorupție, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 și Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru a completa datele necesare evaluării patrimoniului.

În patrimoniul urmărit de ANAF se află două apartamente situate în București, în Sectorul 2, într-un imobil de pe Bulevardul Dacia. Unul se află la parter, având o suprafață de 106,35 metri pătrați, iar celălalt la etajul al doilea, cu aceeași suprafață. Ambele se află sub măsura sechestrului asigurător, iar autoritatea fiscală a inițiat deja procesul de evaluare, un expert având sarcina de a stabili valoarea de piață a imobilelor în vederea valorificării acestora. Procedura de evaluare este în desfășurare, iar raportul final va reprezenta baza pentru punerea în vânzare a bunurilor, în scopul recuperării prejudiciului.

Pe lângă bunurile imobile, ANAF a identificat și alte active ale lui Marian Vanghelie, asupra cărora a instituit măsuri de executare. Printre acestea se numără un autoturism Mercedes, înscris pe numele său, pentru care a fost aplicat sechestrul, precum și aproape 1000 de acțiuni deținute la mai multe societăți listate. Totodată, au fost aplicate popriri asupra sumelor de bani care i-ar putea reveni din partea terților, inclusiv asupra dividendelor sau altor venituri generate de acțiunile deținute la instituțiile financiare sau companiile în cauză.

