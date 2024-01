Burlac la 55 de ani, Marian Vanghelie are un ”ritual” feminin de care pare să țină cont la fiecare început de an. Cel puțin în era post-Oana Mizil, de care a divorțat în 2022. CANCAN.RO l-a întâlnit, joi seară, pe fostul edil al Sectorului 5 la un restaurant de top din Capitală, în compania unei doamne stilate, despre care am aflat că este o cunoștință mai veche, Irina Cișmigiu. De fapt, este una și aceeași doamnă cu care Vanghelie se întâlnea și în urmă cu fix un an, în ianuarie 2023, tot la respectivul local și tot într-un cadru restrâns, în separeu. Atunci au avut un prânz în doi, de data aceasta, o cină în doi!

Ex-partenerul Oanei-Niculescu Mizil a „recidivat”, astfel, după acțiunea din ianuarie 2023, despre care CANCAN.RO scria la începutul anului trecut (DETALII GĂSIȚI AICI!). Dacă atunci au părăsit separat selectul restaurant, de data aceasta au plecat împreună, fără să se mai ferească a fi observați. Avem imaginile și le prezentăm în exclusivitate.

Așa cum spuneam, la începutul lui 2023, Marian Vanghelie și Irina Cișmigiu au optat pentru un prânz corect, ca-ntre vechi amici, pentru ca, în 2024, să se răsfețe cu o cină. Tot la localul din zona Floreasca, care a devenit „biroul” lor la fiecare început de an. Fostul primar al Sectorului 5 și blonda au ajuns la „locul faptei” în jurul orei 19:00. Au fost repartizați în separeul restaurantului, unde au ales din meniu probabil cele mai fine preparate și licori, pentru o conversație fructuoasă.

(VEZI AICI: VANGHELIE JR S-A INDRAGOSTIT! ALEASA E BLONDA, INALTA SI SE PREGATESTE SA DEA BAC-UL!)

Au plecat, de această dată, împreună

Marian Vanghelie și Irina Cișmigiu au părăsit restaurantul de top din Capitală cu o oră înainte de miezul nopții. Dacă pe 5 ianuarie 2023 au orchestrat o regie ca-n filme și au părăsit zona separat ca să nu ridice suspiciuni, joi seară au plecat împreună cu mașina fostului edil, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Blonda a purtat aceeași superbitate de blană, dar, față de anul trecut, și-a schimbat geanta. Acum a defilat cu un Gucci Dionysus, renunțând la LV-ul ALMA din 2023. Într-un final, cei doi au ajuns în zona Vitan la complexul “Asmita Gardens”, unde femeia deține un apartament.

(NU RATA: AVEM PRIMELE IMAGINI CU NOUA ”NORĂ” A LUI MARIAN VANGHELIE!)

Marian Vanghelie e sigur că Irina Cișmigiu îi poartă noroc

Concluzionând, putem opina că Marian Vanghelie este un om supersițios. Mulțumit de cum i-a mers anul trecut după întâlnirea cu Irina Cișmigiu, a repetat întrevederea și în 2024, la fix 12 luni distanță, în speranța că următoarea perioadă îl va feri de necazuri. Povestea dintre ei nu este de ieri, de azi. Ci de mult mai multă vreme. Răscolind presa, am descoperit că încă din 2014, se scria că Irina Cișmigiu (pe atunci avea doar 26 de ani) beneficiase de generozitatea lui Marian Vanghelie.

Contract de 672.000 de euro

Altfel, numele lor a apărut într-o tranzacție financiară mult-mediatizată. Pe 29 noiembrie 2013, Marian Vanghelie a atribuit un contract de prestări servicii de pază și servicii de supraveghere în valoare de 672.000 de euro către SC Unic Speed Security SRL, ce aparținea chiar Irinei Cișmigiu. Întrebările au apărut după ce s-a constatat că firma nu avea deloc experiență în domeniu, fiind înființată în august 2013. Totodată, obținuse licența cu doar două săptămâni înainte de a-i fi atribuit, prin negociere, contractul de către ADP Sector 5. Semn că Vanghelie avea ”încredere” în doamna Cișmigiu și că, dincolo de procedurile anevoiase, important este să cunoști omul și să știi că te poți baza pe el.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.