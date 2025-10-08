Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! ”Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți”

Scandalul dintre Oana Mizil și fostul primar Marian Vanghelie a ajuns la apogeu și a fost nevoie nu doar de intervenția Poliției, ci și de a magistraților. În documentele instanței, obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, se regăsesc scene dramatice, conversații pe WhatsApp și înregistrări audio-video care arată momentele tensionate petrecute recent în locuința din Voluntari în care stă Oana Mizil, mama ei, Lidia, și fetița minoră.

În urmă cu o lună, Oana Mizil și mama ei au cerut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, însă mulți nu au fost mirați, mai ales că în urmă cu mai mulți ani au apărut acuzații cum că ar fi bătut-o. Fostul primar a negat atunci zvonurile, susținând că ”doar am țipat un pic mai tare”.

Iată însă că un alt incident recent scoate din nou la iveală detalii șocante despre comportamentul lui, care s-au amplificat după ce aceștia s-au despărțit, în urmă cu aproximativ trei ani.

Fosta lui parteneră și mama acesteia susțin că, recent, Vanghelie ar fi venit la poartă „băut, urlând și amenințând că sparge poarta și intră în casă”.

Lidia Niculescu Mizil, mama fostei deputate, a declarat exact în fața judecătorilor: ”A venit la poartă, a acoperit monitorul și a început să țipe să i se dea drumul. A durat trei ore, până a venit poliția. În tot acest timp, copilul s-a închis în casă, plângând.”

Oana Mizil susține că a fost amenințată cu moartea

În același dosar, reclamantele (Oana și mama ei) arată că în ziua incidentului s-au înregistrat 73 de apeluri telefonice în decurs de o oră și jumătate, iar fetița a spus polițiștilor că „îi este frică de tatăl ei și că vrea să fie apărată”.

În motivarea depusă la dosar, Oana Mizil descrie momente de coșmar trăite alături de fiica ei. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie susține că fostul primar și-ar fi pierdut complet controlul, iar amenințările sale ar fi fost făcute chiar în fața copilului, care a ajuns să refuze orice contact cu tatăl său.

„Precizează că înjurăturile şi ameninţările sunt de faţă cu minora ##### şi susţine că i-ar putea face rău şi acesteia, arătând că timp de 3 zile pârâtul i-a spus minorei ‘vin şi o o… pe maică-ta’.”

În fața judecătorilor, Mizil a mai explicat că, deși într-o perioadă recentă i-a permis lui Marian Vanghelie să petreacă timp cu fetița, comportamentul acestuia s-a schimbat radical după un incident.

„În urmă cu o săptămână i-am permis pârâtului să stea cu minora pentru că era liniştit, dar are episoade… Probabil pentru că am vrut să plecăm, eu și copilul, cu un grup de mămici, la un concert în ######. Până în ultima zi a spus că ne dă procură, dar nu ne-a dat, iar de atunci copilul nu vrea să-l mai vadă, spunând că ‘nici moartă nu vreau să mai vorbesc cu el’.”

Instanța a reținut că, în ultimele zile dinaintea scandalului, Marian Vanghelie ar fi transmis fostei sale partenere mai multe mesaje amenințătoare. În unele dintre ele, potrivit transcrierilor depuse la dosar, îi scria:

„Am trimis o mașină, vă o… și pe tine, și pe ei.”/„Îți arăt eu că ajung la asta mică și te o…”

Judecătorii notează în motivare că pârâtul „a exercitat violență psihologică repetată asupra reclamantelor”, iar „frecvența ridicată și conținutul explicit al mesajelor” au creat „stări de tensiune și de suferință psihică” atât pentru Oana Mizil, cât și pentru mama și fiica acesteia.

Furia lui Vanghelie, filmată și dovedită în instanță

Oana Mizil a declarat în sala de judecată că, în ziua incidentului, a fost nevoită să stea departe de casă, pentru că îi era frică să se întoarcă.

„Eu am stat pe o stradă paralelă pentru că îmi era frică să merg acasă, iar fetiţa mă suna în mod constant plângând să nu vin acasă. În urmă cu aproximativ 10 zile, pe 11 august, de ziua mea, când pârâtul a venit acasă la noi, pârâtul s-a repezit brusc la mine, să mă lovească, de faţă cu minora, având o reacţie violentă.”

Mama și fiica au relatat că Vanghelie obișnuia să vină „băut” și că are episoade de furie chiar și atunci când e lucid. „Și când nu consumă alcool are aceeași atitudine”, a mai spus Lidia Niculescu Mizil.

După audierea părților și analizarea probelor, inclusiv înregistrări video cu reacția copilului, instanța a decis emiterea unui ordin de protecție pentru o durată de 6 luni, obligându-l pe Marian Vanghelie să păstreze o distanță de 200 de metri față de Oana Mizil, mama ei și fiica lor minoră.

Judecătorii notează că „pericolul este actual” și că „există probabilitatea unor noi stări conflictuale”, motiv pentru care măsura este „necesară pentru înlăturarea riscului asupra integrității psihice și fizice a reclamantelor”.

Curtea de Apel a menținut ordinul de protecție, dar a adăugat o măsură suplimentară: interzicerea oricărui contact verbal, telefonic sau prin corespondență între Vanghelie și cele trei reclamante, pe toată durata de 6 luni.

CITEŞTE ŞI: Burlacul Vanghelie lovește în crucea nopții: ritualul cu blonda!

VEZI AICI: VANGHELIE JR S-A INDRAGOSTIT! ALEASA E BLONDA, INALTA SI SE PREGATESTE SA DEA BAC-UL!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.