Acasă » Exclusiv » Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! ”Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți”

Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! ”Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți”

De: Keva Iosif 08/10/2025 | 14:24
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Oana Mizil și fostul primar Marian Vanghelie a ajuns la apogeu și a fost nevoie nu doar de intervenția Poliției, ci și de a magistraților. În documentele instanței, obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, se regăsesc scene dramatice, conversații pe WhatsApp și înregistrări audio-video care arată momentele tensionate petrecute recent în locuința din Voluntari în care stă Oana Mizil, mama ei, Lidia, și fetița minoră.

În urmă cu o lună, Oana Mizil și mama ei au cerut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, însă mulți nu au fost mirați, mai ales că în urmă cu mai mulți ani au apărut acuzații cum că ar fi bătut-o. Fostul primar a negat atunci zvonurile, susținând că ”doar am țipat un pic mai tare”.

Iată însă că un alt incident recent scoate din nou la iveală detalii șocante despre comportamentul lui, care s-au amplificat după ce aceștia s-au despărțit, în urmă cu aproximativ trei ani.
Fosta lui parteneră și mama acesteia susțin că, recent, Vanghelie ar fi venit la poartă „băut, urlând și amenințând că sparge poarta și intră în casă”.

Lidia Niculescu Mizil, mama fostei deputate, a declarat exact în fața judecătorilor: ”A venit la poartă, a acoperit monitorul și a început să țipe să i se dea drumul. A durat trei ore, până a venit poliția. În tot acest timp, copilul s-a închis în casă, plângând.”

Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Oana Niculescu Mizil și Marian Vanghelie și-au spus adio în urmă cu trei ani
Oana Niculescu Mizil și Marian Vanghelie și-au spus adio în urmă cu trei ani

Oana Mizil susține că a fost amenințată cu moartea

În același dosar, reclamantele (Oana și mama ei) arată că în ziua incidentului s-au înregistrat 73 de apeluri telefonice în decurs de o oră și jumătate, iar fetița a spus polițiștilor că „îi este frică de tatăl ei și că vrea să fie apărată”.

În motivarea depusă la dosar, Oana Mizil descrie momente de coșmar trăite alături de fiica ei. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie susține că fostul primar și-ar fi pierdut complet controlul, iar amenințările sale ar fi fost făcute chiar în fața copilului, care a ajuns să refuze orice contact cu tatăl său.

„Precizează că înjurăturile şi ameninţările sunt de faţă cu minora ##### şi susţine că i-ar putea face rău şi acesteia, arătând că timp de 3 zile pârâtul i-a spus minorei ‘vin şi o o… pe maică-ta’.”

În fața judecătorilor, Mizil a mai explicat că, deși într-o perioadă recentă i-a permis lui Marian Vanghelie să petreacă timp cu fetița, comportamentul acestuia s-a schimbat radical după un incident.

„În urmă cu o săptămână i-am permis pârâtului să stea cu minora pentru că era liniştit, dar are episoade… Probabil pentru că am vrut să plecăm, eu și copilul, cu un grup de mămici, la un concert în ######. Până în ultima zi a spus că ne dă procură, dar nu ne-a dat, iar de atunci copilul nu vrea să-l mai vadă, spunând că ‘nici moartă nu vreau să mai vorbesc cu el’.”

Instanța a reținut că, în ultimele zile dinaintea scandalului, Marian Vanghelie ar fi transmis fostei sale partenere mai multe mesaje amenințătoare. În unele dintre ele, potrivit transcrierilor depuse la dosar, îi scria:

„Am trimis o mașină, vă o… și pe tine, și pe ei.”/„Îți arăt eu că ajung la asta mică și te o…”

Judecătorii notează în motivare că pârâtul „a exercitat violență psihologică repetată asupra reclamantelor”, iar „frecvența ridicată și conținutul explicit al mesajelor” au creat „stări de tensiune și de suferință psihică” atât pentru Oana Mizil, cât și pentru mama și fiica acesteia.

Furia lui Vanghelie, filmată și dovedită în instanță

Oana Mizil a declarat în sala de judecată că, în ziua incidentului, a fost nevoită să stea departe de casă, pentru că îi era frică să se întoarcă.

„Eu am stat pe o stradă paralelă pentru că îmi era frică să merg acasă, iar fetiţa mă suna în mod constant plângând să nu vin acasă. În urmă cu aproximativ 10 zile, pe 11 august, de ziua mea, când pârâtul a venit acasă la noi, pârâtul s-a repezit brusc la mine, să mă lovească, de faţă cu minora, având o reacţie violentă.”

Mama și fiica au relatat că Vanghelie obișnuia să vină „băut” și că are episoade de furie chiar și atunci când e lucid. „Și când nu consumă alcool are aceeași atitudine”, a mai spus Lidia Niculescu Mizil.

După audierea părților și analizarea probelor, inclusiv înregistrări video cu reacția copilului, instanța a decis emiterea unui ordin de protecție pentru o durată de 6 luni, obligându-l pe Marian Vanghelie să păstreze o distanță de 200 de metri față de Oana Mizil, mama ei și fiica lor minoră.

Judecătorii notează că „pericolul este actual” și că „există probabilitatea unor noi stări conflictuale”, motiv pentru care măsura este „necesară pentru înlăturarea riscului asupra integrității psihice și fizice a reclamantelor”.

Curtea de Apel a menținut ordinul de protecție, dar a adăugat o măsură suplimentară: interzicerea oricărui contact verbal, telefonic sau prin corespondență între Vanghelie și cele trei reclamante, pe toată durata de 6 luni.

CITEŞTE ŞI: Burlacul Vanghelie lovește în crucea nopții: ritualul cu blonda!

VEZI AICI: VANGHELIE JR S-A INDRAGOSTIT! ALEASA E BLONDA, INALTA SI SE PREGATESTE SA DEA BAC-UL!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cod roșu în toată țara, dar celebra artistă era sub… prosop! Vedeta a sfidat vremea de afară pentru o clipă de relaxare: “Nu mă mai tem nici de ploi, nici de ciclon!”
Exclusiv
Cod roșu în toată țara, dar celebra artistă era sub… prosop! Vedeta a sfidat vremea de afară pentru…
Radu Ștefan, la cafea cu o domnișoară care nu e iubita oficială! Se anunță tensiuni…la distanță!
Exclusiv
Radu Ștefan, la cafea cu o domnișoară care nu e iubita oficială! Se anunță tensiuni…la distanță!
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate...
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
Gandul.ro
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei...
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii...
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la...
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din...
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile...
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
Click.ro
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum...
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor
Digi 24
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică...
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce...
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE...
Cât costă vaccinul antigripal. Doar unii români beneficiază de o compensație de 100%
kanald.ro
Cât costă vaccinul antigripal. Doar unii români beneficiază de o compensație de 100%
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi...
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt...
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Top 3 cei mai mari fotbaliști români din istorie: „A fost unic. E el și după restul”
Fanatik.ro
Top 3 cei mai mari fotbaliști români din istorie: „A fost unic. E el și...
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
Fanatik.ro
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de...
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un...
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum a apărut actrița într-o biserică penticostală. Mama, sora și bunica soțului ei sunt și ele pocăite
Romania TV
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum a apărut actrița într-o biserică penticostală....
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu...
Sfârșit tragic pentru o dansatoare cunoscută. Ritualurile șamanice ar fi ucis-o la doar 35 de ani
evz.ro
Sfârșit tragic pentru o dansatoare cunoscută. Ritualurile șamanice ar fi ucis-o la doar 35 de...
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
Gandul.ro
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și...
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit!
as.ro
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns...
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia...
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
radioimpuls.ro
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a...
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce...
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la consecințe. E vina mea că l-am folosit”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la...
Știrile zilei, 3 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 3 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul nebănuit pentru care pisicile au burta lăsată. Ce este „sacul primordial”, de ...
Motivul nebănuit pentru care pisicile au burta lăsată. Ce este „sacul primordial”, de fapt
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului ...
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Ella Vișan de la Insula Iubirii a încercat să recreeze momentul lui Sharon Stone din „Basic ...
Ella Vișan de la Insula Iubirii a încercat să recreeze momentul lui Sharon Stone din „Basic Instinct”, dar a dat chix: „Vulnerabila lui tata”
Cod roșu în toată țara, dar celebra artistă era sub… prosop! Vedeta a sfidat vremea de afară ...
Cod roșu în toată țara, dar celebra artistă era sub… prosop! Vedeta a sfidat vremea de afară pentru o clipă de relaxare: “Nu mă mai tem nici de ploi, nici de ciclon!”
Imagini inedite cu Zanni: a mers pe străzile orașului, propovăduind cuvântul Domnului! „Iisus ...
Imagini inedite cu Zanni: a mers pe străzile orașului, propovăduind cuvântul Domnului! „Iisus este rege”
Vezi toate știrile
×