Mărturiile elevilor despre profesoara din Drobeta Turnu Severin bagă anchetatorii în ceață. Ce făcea femeia la școală

Tragedia din Drobeta Turnu Severin continuă să lase în urmă multă durere, dar și un șir de întrebări fără răspuns. O profesoară de logică, găsită moartă în apartamentul său alături de fiul de doar 7 ani, era văzută de comunitate ca un dascăl respectat și o mamă devotată. Tocmai de aceea, gestul extrem pe care anchetatorii îl pun acum pe seama femeii este greu de înțeles pentru cei care au cunoscut-o.
Cei care i-au fost elevi au transmis mesaje de șoc și regret, descriind-o ca pe un om cald, implicat și plin de viață.
„Nu știu ce viață a avut acasă și nu cunosc motivele… dar cât am cunoscut-o, a fost un om minunat. Un profesor exemplar şi un om de viaţă, un om inteligent și citit, și o mamă implicată. Sunt profund şocată, nu mi-aş fi imaginat vreodată că voi auzi aşa ceva despre dumneaei. Îmi pare din suflet rău! Să îi ierte Dumnezeu!”, a scris una dintre fostele eleve.
Un alt mesaj, venit tot din partea unei eleve, arată cât de mult vorbea profesoara cu dragoste despre copilul său.
„Mi-aduc aminte că abia aşteptam să se întoarcă la școală, după ce lipsise o perioadă. Era mereu binedispusă, povestea cu atâta dragoste despre copil… Nu poţi şti niciodată ce zace în sufletul omului. Dumnezeu să o odihnească!”, a povestit tânăra.
Aceste mărturii contrastează dureros cu acuzațiile formulate de anchetatori, care suspectează că femeia și-ar fi ucis copilul înainte de a-și lua propria viață. Din primele informații, un conflict cu fostul soț, legat de custodia băiatului, ar fi împins-o la disperare. Micuțul urma să înceapă clasa pregătitoare, însă nu a mai apucat să ajungă la școală.
Pompierii au fost cei care au spart ușa apartamentului și au descoperit scena tulburătoare, care a lăsat comunitatea fără cuvinte.
„Îmi pare din suflet rău că viața i-a oferit sfârşitul ăsta. Nu-l merita, nici ea, nici băiatul”, a mai scris un fost elev, rezumând șocul și suferința tuturor celor care au cunoscut-o.
