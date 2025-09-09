Crimă urmată de sinucidere? O profesoară și fiul ei de 7 ani au fost găsiți fără viață într-un apartament din Severin

Dublă tragedie într-o familie din Drobeta Turnu Severin. O profesoară și fiul ei de doar 7 ani au fost găsiți spânzurați în apartamentul în care locuiau. După două zile de la nenorocire, pompierii au spart ușa locuinței și au descoperit trupurile neînsuflețite ale celor doi.

Descoperire șocantă într-un apartament din Droberta Turnu Severin, de pe strada Calomfirescu. Marți, 9 septembrie, o femeie de 50 de ani și fiul ei de 7 ani au fost găsiți spânzurați. Din primele informații, mama minorului și-ar fi ucis copilul, a așteptat să își dea ultima suflare, apoi s-a spânzurat și ea. Copilul ar fi fost înscris la Școala Gimnazială nr.3 și ar fi trebuit ca ieri să înceapă prima zi de școală, însă nu a mai ajuns. Vecinii victimei susțin că mama minorului era retrasă și evita să comunice cu vecinii din bloc.

Crimă urmată de sinucidere în Drobeta Turnu Severin

Potrivit informațiilor din anchetă, femeia era cadru didactic la o școală din Orșova și în paralel era profesoară la Penitenciarul Vânjuleț. Tragedia s-a produs în urmă cu două zile, timp în care femeia nu a putut fi de găsit. Văzând că nu răspunde la telefon, sora acesteia a mers astăzi la apartamentul unde ea locuia.

Nici acolo nu i-a răspuns nimeni la ușă, așa că sora victimei a sunat de urgență la 112. Pompierii au chemați la fața locului au fost nevoiți să spargă ușa, iar când au intrat în casă au avut parte de o imagine macabră.

Profesoara de 50 de ani ar fi suferit de depresie din cauza unui proces de divorț dintre ea și soțul ei. Cei doi se luptau în instanță pentru custodia minorului de 7 ani. Bărbatul ar fi obținut o decizie în instanță pentru a petrece timp cu băiețelul, însă femei ar fi refuzat să îi acorde acest drept, notează antena 3 CNN.

