Andreea, mama gemenilor care au căzut de la etajul 10 în timp ce ea făcea live pe TikTok, face dezvăluiri șocante despre tragedie după ce a fost eliberată din închisoare

Tragedia petrecută în 2021 are multe urmări și în prezent și continuă să atragă atenția publicului. Gemenii Andreei au căzut de la etajul 10 când ea se era în timpul unui live pe Facebook. După ce și-a ispășit pedeapsa, mama copiilor a revenit în mediul online, fiind activă și vorbind despre evenimentele dureroase din trecut.

În 2021, gemenii Andreei au căzut de la etajul 10 în timpul unui live pe Facebook realizat de mama lor, când i-a lăsat nesupravegheați. Inițial condamnată cu suspendare, femeia a ajuns ulterior să execute o pedeapsă de doi ani și șapte luni de închisoare, fiind recent eliberată. La scurt timp după ce a ieșit din detenție, mămica a revenit în mediul online, activă pe TikTok, unde a început să facă din nou transmisiuni live.

Femeia mai are un fiu mai mare, David, care a fost luat de lângă ea după tragedie și crescut de rudele paterne. În cadrul live-urilor sale recente, mama gemenilor vorbește despre evenimentul tragic și despre posibile situații neplăcute create de fiul ei cel mare, abordând subiectul cu multă lejeritate. Andreea nu a menționat dacă băiatul a fost luat în grijă de către ea.

„Asta se putea întâmpla oricui. Mă așteptam ca cel mare să pățească ceva, nu gemenii mei”, a spus Andreea, într-un live, pe TikTok.

Ce spunea Andreea înainte de moartea gemenilor

Înainte de decesul micuților ei, Andreea a publicat un mesaj emoționant în care povestea despre sacrificiul unei mame. Deși a avut parte de momente dificile de-a lungul vieții, pentru copiii ei era dispusă să facă orice pentru a le oferi o copilărie frumoasă, cu multă iubire.

„Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști. Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare”, scria Andreea pe Facebook.

