Celebrul chef, diagnosticat cu cancer! A fost supus unei intervenții chirurgicale

Celebrul chef britanic Gordon Ramsay a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Vedeta s-a confruntat cu cancerul de piele și a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

Ramsay a făcut o postare pe platforma de socializare Instagram, mulțumind echipei medicale care i-a îndepărtat carcinomul bazocelular, o formă de cancer de piele. Postarea conținea două fotografii: una în care arată bandajul pe care îl are sub urechea stângă, iar cealaltă prezentând cicatricea care i s-a format în urma operației.

„Vă rog să nu uitați de crema de protecție solară în acest weekend”, le-a amintit acesta celor 19 milioane de urmăritori, glumind că operația nu a fost făcută pentru „un lifting facial”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Gordon Ramsay (@gordongram)

Vestea vine la câteva zile după anunțul celui de-al 24-lea sezon al popularului reality show american „Hell’s Kitchen”, pe care îl prezintă. Emisiunea este o adaptare a versiunii sale originale britanice cu același nume, care a fost difuzată între 2004 și 2009.

De asemenea, Ramsay este membru al juriului la show-ul american „MasterChef” din 2010 până în prezent și la „Kitchen Nightmares” din 2007.

Ce restaurante deține Ramsey

Ramsey a fondat grupul de restaurante Gordon Ramsay Restaurants în 1997 și a administrat numeroase restaurante în întreaga lume, conform The Straits Times. Printre acestea se numără Bread Street Kitchen din Singapore, în Marina Bay Sand care s-a deschis în 2015.

Ramsey nu s-a confruntat cu alte boli care i-au pus viața în pericol însă, anul trecut, vedeta a suferit un accident periculos cu bicicleta. Ramsey a arătat publicului o vânătaie masivă, spunând că este „norocos” să fie aici, împărtășindu-și experiența tulburătoare care ar fi putut să se sfârșească tragic.

Printre alte personalități publice care au urmat un tratament pentru carcinomul bazocelular în ultimii ani se numără fostul președinte american Joe Biden și actorul australian Hugh Jackman.

În martie 2024, regretatul instructor de fitness și vedetă de televiziune Richard Simmons a dezvăluit că se confruntă cu aceeași afecțiune. Celebritatea a murit în același an, la 76 de ani, în urma unei căzături.

Citește și: Gordon Ramsay, tată pentru a șasea oară! Cel mai „temut” bucătar a postat prima imagine cu bebelușul