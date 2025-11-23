Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal

Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 17:49
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Tatiana Schlossberg / Profimedia

Tatiana Schlossberg, în vârstă de 35 de ani, membră a familiei Kennedy, se confruntă cu o formă terminală de cancer, conform unui eseu publicat recent. Diagnosticul a fost stabilit la scurt timp după nașterea fiicei sale, în luna mai 2024, când medicii au identificat un număr anormal de scăzut de leucocite. Analizele ulterioare au confirmat prezența unei leucemii mieloide acute, asociată unei mutații genetice rare denumită inversie 3.

Boala a fost descoperită într-un moment în care Schlossberg se considera extrem de sănătoasă. Activități fizice regulate, sarcina aproape la termen și o stare generală bună nu au indicat niciun semn al unei afecțiuni grave. Diagnosticul a fost astfel o surpriză majoră, marcând începutul unei perioade medicale extrem de solicitante.

Tatiana Schlossberg are cancer

Tratamentul a constat în multiple cicluri de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă și participarea la studii clinice pentru terapii experimentale. În paralel, a fost diagnosticată cu o formă agresivă a virusului Epstein-Barr, care a afectat funcția rinichilor, necesitând perioade de reabilitare fizică pentru a putea relua activitățile de zi cu zi.

Boala a avut un impact direct asupra vieții de familie. Tatiana Schlossberg are doi copii mici și un soț, iar îngrijirea copiilor a necesitat implicarea rudelor apropiate. Frații săi au preluat responsabilități semnificative pentru a sprijini creșterea celor doi copii în timpul perioadelor de tratament intensiv.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Diagnosticul a fost leucemie mieloidă acută cu o mutație rară numită inversie 3.

Nu puteam – nu voiam – să cred că vorbeau despre mine. Înotasem un kilometru în piscină cu o zi înainte; eram însărcinată în nouă luni. Nu eram bolnavă. Nu mă simțeam rău. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoșteam.

Aveam un fiu pe care îl iubeam mai mult decât orice și un nou-născut de care trebuia să am grijă. În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, scrie Schlossberg în eseu.

Aceasta nu este prima tragedie asociată familiei Kennedy, care a fost marcată de evenimente dramatice de-a lungul decadelor. Tatiana Schlossberg se alătură astfel unui istoric tragic al familiei, care include asasinarea președintelui John F. Kennedy în 1963 și a fostului procuror general Robert F. Kennedy în 1968.

Din punct de vedere medical, prognosticul pentru formele terminale de leucemie mieloidă acută cu mutații rare este extrem de rezervat. Studiile clinice la care a participat Schlossberg au avut ca scop prelungirea supraviețuirii și ameliorarea simptomatologiei, însă medicina modernă nu a putut oferi o vindecare completă. În cazul său, medicii au estimat că tratamentele disponibile ar fi putut prelungi viața cu aproximativ un an, fără a exista certitudinea unei remisiuni durabile.

Citește și: Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”

MOARTEA MISTERIOASĂ A UNEI FEMEI DIN VASLUI. A FOST GĂSITĂ FĂRĂ UN MEMBRU ȘI VECINII EI AU O IPOTEZĂ ÎNFRICOȘĂTOARE

Tags:
Iți recomandăm
Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist
Showbiz internațional
Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist
Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă”
Showbiz internațional
Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea…
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: ...
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici ...
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici nu mă aude, stă acolo și scrie”
Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: ...
Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: „Sper să iasă cât mai repede” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×