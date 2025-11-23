Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal

Tatiana Schlossberg, în vârstă de 35 de ani, membră a familiei Kennedy, se confruntă cu o formă terminală de cancer, conform unui eseu publicat recent. Diagnosticul a fost stabilit la scurt timp după nașterea fiicei sale, în luna mai 2024, când medicii au identificat un număr anormal de scăzut de leucocite. Analizele ulterioare au confirmat prezența unei leucemii mieloide acute, asociată unei mutații genetice rare denumită inversie 3.

Boala a fost descoperită într-un moment în care Schlossberg se considera extrem de sănătoasă. Activități fizice regulate, sarcina aproape la termen și o stare generală bună nu au indicat niciun semn al unei afecțiuni grave. Diagnosticul a fost astfel o surpriză majoră, marcând începutul unei perioade medicale extrem de solicitante.

Tatiana Schlossberg are cancer

Tratamentul a constat în multiple cicluri de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă și participarea la studii clinice pentru terapii experimentale. În paralel, a fost diagnosticată cu o formă agresivă a virusului Epstein-Barr, care a afectat funcția rinichilor, necesitând perioade de reabilitare fizică pentru a putea relua activitățile de zi cu zi.

Boala a avut un impact direct asupra vieții de familie. Tatiana Schlossberg are doi copii mici și un soț, iar îngrijirea copiilor a necesitat implicarea rudelor apropiate. Frații săi au preluat responsabilități semnificative pentru a sprijini creșterea celor doi copii în timpul perioadelor de tratament intensiv.

„Diagnosticul a fost leucemie mieloidă acută cu o mutație rară numită inversie 3. Nu puteam – nu voiam – să cred că vorbeau despre mine. Înotasem un kilometru în piscină cu o zi înainte; eram însărcinată în nouă luni. Nu eram bolnavă. Nu mă simțeam rău. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoșteam. Aveam un fiu pe care îl iubeam mai mult decât orice și un nou-născut de care trebuia să am grijă. În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, scrie Schlossberg în eseu.

Aceasta nu este prima tragedie asociată familiei Kennedy, care a fost marcată de evenimente dramatice de-a lungul decadelor. Tatiana Schlossberg se alătură astfel unui istoric tragic al familiei, care include asasinarea președintelui John F. Kennedy în 1963 și a fostului procuror general Robert F. Kennedy în 1968.

Din punct de vedere medical, prognosticul pentru formele terminale de leucemie mieloidă acută cu mutații rare este extrem de rezervat. Studiile clinice la care a participat Schlossberg au avut ca scop prelungirea supraviețuirii și ameliorarea simptomatologiei, însă medicina modernă nu a putut oferi o vindecare completă. În cazul său, medicii au estimat că tratamentele disponibile ar fi putut prelungi viața cu aproximativ un an, fără a exista certitudinea unei remisiuni durabile.

Citește și: Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”

MOARTEA MISTERIOASĂ A UNEI FEMEI DIN VASLUI. A FOST GĂSITĂ FĂRĂ UN MEMBRU ȘI VECINII EI AU O IPOTEZĂ ÎNFRICOȘĂTOARE