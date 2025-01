Schimbări drastice pentru Gina Pistol în noul sezon Masterchef, de la PRO TV. Are INTERZIS: ”Mi-am făcut o analiză și...”

Gina Pistol se pregătește de filmările noului sezon Chefi la Cuțite, însă de această dată are o misiune cât se poate de dificilă. Se pare că vedeta se confruntă cu unele probleme de sănătate și va trebui să stea departe de toate preparatele delicioase ce se gătesc la filmări. Partenera lui Smiley spune încă de pe acum că o așteaptă un mare chin și schimbări drastice.

Gina Pistol va filma cu greu noul sezon din MasterChef, asta după ce a făcut o vizită la medic. Se pare că aceasta nu se simțea tocmai bine, acum a identificat problema, însă medicul nu i-a dat vești prea bune. Ce a pățit Gina Pistol și de ce afecțiune suferă?

(CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE A DOUA SARCINĂ. SOȚIA LUI SMILEY A RECUNOSCUT: ”SE ÎNTÂMPLĂ”)

„Mi-am făcut o analiză… e chin”

Gina Pistol are o misiune cât se poate de grea în noul sezon MasterChef. Recent, aceasta a făcut o vizită la medic și a aflat că are o intoleranță la histamină. Astfel, vedeta trebuie să urmeze un tratament și are un regim alimentar cât se poate de strict.

Astfel, partenera lui Smiley va avea parte de zile negre la filmări, căci deși o să fie înconjurată de preparate delicioase va trebui să stea departe de ele. A primit interzis de la medic, iar această misiune e un adevărat chin, după cum chiar ea spune.

„De poftit, poftesc. Doamne, iubesc mâncarea. Imaginează-ți, stând în miros, și vizual, văzând ce fac ei și nu poți să guști. E chin! Mi-am făcut o analiză și mi-a ieșit intoleranță, cum se spune, la histamină. Și va trebui ca pentru o perioadă de timp să-mi scot foarte multe alimente din alimentație. Și asta, dacă vreau să îmbătrânesc nu doar frumos fizic, să îmbătrânesc și sănătos, cum s-ar zice”, a declarat Gina Pistol, potrivit fanatik.ro.

Ei bine, cu noul regim, Gina Pistol nu are prea multe obținui alimentare, dar vedeta privește partea plină a paharului. E bucuroasă că astfel o să își mențină silueta în parametri, iar sănătatea vine înaintea poftelor culinare.

„Ce o să mănânc? Bună întrebare! Mi-am comandat niște cărți să le citesc, să văd. Nu prea multe de mâncat, ceea ce e bine este că nu o să mai mănânc prost, haotic. Este o analiză pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să o facă orice om. Pentru că tot ce se întâmplă în stomacul nostru, influențează. Nu doar fizic, și inclusiv emoțional ne influențează. Adică stări de oboseală continue, de anxietate, de depresie, tot din stomac pleacă”, a mai spus Gina Pistol.

(VEZI ȘI: CE I-A FĂCUT GINA PISTOL FIICEI SALE, ÎNCĂ DE MICĂ: „MI SE PARE CĂ E FOARTE MATURĂ PENTRU VÂRSTA EI”)

Foto: Instagram