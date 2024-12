Gina Pistol, primele declarații despre a doua sarcină. Soția lui Smiley a recunoscut: ”Se întâmplă”

Recent, Gina Pistol a dat vestea emoționantă despre al doilea copil. Soția lui Smiley nu spune nu unei viitoare sarcini și este pregătită să îmbrățișeze tot ceea ce viața îi va oferi. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a luat prin surprindere pe toată lumea.

În urmă cu 3 ani, Gina Pistol și Smiley au devenit părinții unei fetițe mult iubite și dorite. Cei doi și-au dorit extrem de mult să își extindă familia, iar faptul că prezentatoare TV a rămas însărcinată la 40 de ani, când aproape că își luase gândul, a reprezentat o adevărată minune în viețile lor. Medicii nu îi dădeau prea multe șanse de reușită, însă Divinitatea a avut alte planuri pentru cei doi soți. După o perioadă lungă de așteptare, Gina Pistol și Smiley și-au văzut visul devenit realitate.

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol mărturisea că rugăciunea și credința în Dumnezeu i-au ajutat să își întemeieze o familie și să devină părinți. Când nici medici nu le ofereau prea mari șanse, cei doi soți au continuat să spere că Divinitatea va putea face ceea cea ce medicina nu a reușit. După nenumărate tratamente care au dat greș, nimeni nu se aștepta la o minune. Ce i-a făcut Gina Pistol fiicei sale, încă de mică: „Mi se pare că e foarte matură pentru vârsta ei”

”În urma unor analize, am aflat și mi-au spus medicii că nu am nicio șansă. Am șase de 0,1% să rămân însărcinată. Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promitea nimeni nimic. Am rămas însărcinată într-o perioadă în care nu eram fertilă. Ce am simțit eu în momentul ăla nu am simțit niciodată în viața mea. Nu știu să explic ce am simțit atunci”, spunea Gina Pistol în urmă cu ceva timp.