Cum se pregătește Smiley pentru noul sezon ”Vocea României”: ”M-am lăsat pe mâinile ei!” Nu e Gina Pistol!

Smiley surprinde de ani buni prin combinații vestimentare inedite. În spatele alegerilor sale vestimentare se află designerul Irina Voinea, din ale cărei creații își alege haine pentru emisiuni și concerte. Artistul a fost prezent, joi seară, la Biblioteca Națională a României, unde creatoarea de modă a adus în lumina reflectoarelor cea mai nouă colecție – Acasha. În interviul excluiv acordat pentru CANCAN.RO, Smiley ne-a mărturisit că știe deja ce va purta în noul sezon ȚVocea României” de la Pro TV, filmările fiind programate luna viitoare, precum și ce haine îi dispar din garderobă, pentru că Gina Pistol le … împrumută.

Smiley colaborează de aproximativ 13 ani cu Irina Voinea, iar piesele unisex sunt apreciate și de partenera sa de viață, Gina Pistol. În materie de haine, chiar și mezina familiei, Josephine, are un cuvânt de spus.

Smiley: “M-am lăsat pe mâinile Irinei și am foarte mare încredere în viziunea ei”

CANCAN.RO: Așteptăm să vedem noua colecție a Irinei Voinea. Înțeleg că tu deja ai pus ochii pe niște piese vestimentare pentru nouă sezon de la Vocea României.

Smiley: Da, eu cred că o să iau toată colecția asta, că este fantastică. E o colecție pe care o aștept și eu de mult. M-am lăsat pe mâinile Irinei încă de când terminase facultatea de design și am foarte mare încredere în creativitatea ei, în viziunea ei. Mi se pare că e un creator care vede lucrurile mult înaintea altora, mult înaintea altor case de modă celebre. Mie mi-a făcut foarte multe articole super mișto. Mă rog, unele sunt unice, doar pentru mine cum ar veni. Dar eu am absolut toate piesele din colecțiile ei, sunt fanul ei de când s-a apucat. Și sigur pentru noul sezonul „Vocea României”, am pus ochii pe niște piese foarte mișto. Și pentru scenă sunt niște piese foarte mișto.

Smiley: „Gina îmi mai ia din tricouri”

CANCAN.RO: Înțeleg că ea mai face piese și pentru Gina sau Gina mai poartă și din hainele tale? Cum stă treaba?

Smiley: Da, foarte multe articole vestimentare sunt unisex, merg și pentru bărbați și pentru femei. Gina îmi mai ia din tricouri.

CANCAN.RO: Și îți spune sau te trezești că dispar din garderobă?

Smiley: Dar nu trebuie să-mi spună. Poate să se îmbrace cu ce vrea ea de la mine din garderobă.

CANCAN.RO: Dar Josephine nu începe să se impună atunci când plecați undeva, spre exemplu că vrea să poartă rochița X și nu rochița Y?

Smiley: Spune asta deja de mult timp. Se îmbracă ea singură, își alege cu ce vrea să se îmbrace în funcție de cum se simte. Dar îmi place, are gusturi bune, știe să-și asorteze hainele.

CANCAN.RO: Dar pe scenă vrea să urce cu tine? Că am văzut că mai vine la concerte.

Smiley: Nu prea. Nu, e un pic mai timidă în ceea ce privește expunerea. Nici la poze nu vrea să stea. Nu vreau să o forțez să facă nimic. Cum e, așa e.

CANCAN.RO: Tu cum erai la vârsta ei? Erai timid sau dimpotrivă?

Smiley: Da, și eu eram timid. Nu știu dacă atât de timid, dar nu-i ca și cum am amintiri din perioada aia foarte clare. Dar da, și eu cred că eram timid când eram mic. Și acum sunt, dar am mai lucrat la asta.

CANCAN.RO: Legat de proiectul pe care îl ai cu Alex Velea și Connect R, am văzut ați început vara cu un nou hit: “M-am trezit obosit”

Smiley: Deja am lansat trei piese: “Nu mă ierta“, “Așa ceva” și “M-am trezit obosit“. Iar acum, săptămâna viitoare filmăm următorul clip. Se numește Miss Univers.

CANCAN.RO: Ați găsit fata?

Smiley: Acum am dat sfoară în țară.

Smiley: „Ăsta e regretul”

CANCAN.RO: Vorbeai la un moment dat despre prietenie, rivalitate, greșeli în raport cu băieții. Ce regreti din trecut?

Smiley: Că nu ne-am văzut mai des. Atât. În rest n-am ce să regret. Lucrurile au decurs foarte bine pentru toată lumea. Noi suntem prieteni și acum. Și avem aceeași plăcere să facem muzică împreună ca și până acum. Întotdeauna regreți că nu te-ai văzut mai des cu familia și cu prietenii. Ăsta e regretul.

