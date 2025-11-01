Cum arată locul unde Gina Pistol și Smiley își vor ridica o casă de vacanță. Vedeta e îndrăgostită iremediabil!

Smiley și Gina Pistol se pregătesc să înceapă un nou proiect. De data aceasta, unul cu o semnificație specială: o casă de vacanță la munte. Prezentatoarea de la MasterChef și artistul au achiziționat terenul.

De când au devenit părinți, viața Ginei Pistol și a lui Smiley a căpătat noi dimensiuni. Prioritățile s-au schimbat, iar planurile de viitor sunt cât se poate de mărețe. Recent, prezentatoarea de la MasterChef a vorbit despre marele ei vis – un proiect de suflet, o căsuță la munte, departe de agitația orașului. Căutările pentru teren au început în urmă cu un an.

„Am venit la munte ca să văd câteva terenuri, pentru că visul meu de când eram mică și săracă e să am o casă la munte și sper să găsesc ce-mi doresc”, spunea ea anul trecut.

Gina Pistol și Smiley își construiesc o casă la munte

În cadrul unui interviu, Gina Pistol a vorbit despre proiectul de suflet la care lucrează. Terenul la munte a fost găsit și cumpărat, iar până la finalului anului 2025 speră ca măcar o parte din construcția locuinței să fie finalizată. Prezentatoarea de la MasterChef este conștientă că proiectul nu va fi unul ușor de dus la capăt, însă este extrem de nerăbdătoare să își vadă visul devenit realitate.

”Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”, a spus Gina Pistol într-un interviu.

De asemenea, Gina Pistol a mers recent în locul în care se va construi viitoarea ei casă și a încărcat – pe o rețea de socializare – o imagine cu terenul: ”Aici o să fie casa. O casă la care visez de când eram mică”, a scris ea în dreptul fotografiei.

