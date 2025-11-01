Acasă » Știri » Cum arată locul unde Gina Pistol și Smiley își vor ridica o casă de vacanță. Vedeta e îndrăgostită iremediabil!

Cum arată locul unde Gina Pistol și Smiley își vor ridica o casă de vacanță. Vedeta e îndrăgostită iremediabil!

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 22:37
Cum arată locul unde Gina Pistol și Smiley își vor ridica o casă de vacanță. Vedeta e îndrăgostită iremediabil!
Gina Pistol/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Smiley și Gina Pistol se pregătesc să înceapă un nou proiect. De data aceasta, unul cu o semnificație specială: o casă de vacanță la munte. Prezentatoarea de la MasterChef și artistul au achiziționat terenul. 

De când au devenit părinți, viața Ginei Pistol și a lui Smiley a căpătat noi dimensiuni. Prioritățile s-au schimbat, iar planurile de viitor sunt cât se poate de mărețe. Recent, prezentatoarea de la MasterChef a vorbit despre marele ei vis – un proiect de suflet, o căsuță la munte, departe de agitația orașului. Căutările pentru teren au început în urmă cu un an.

„Am venit la munte ca să văd câteva terenuri, pentru că visul meu de când eram mică și săracă e să am o casă la munte și sper să găsesc ce-mi doresc”, spunea ea anul trecut.

Gina Pistol și Smiley își construiesc o casă la munte

În cadrul unui interviu, Gina Pistol a vorbit despre proiectul de suflet la care lucrează. Terenul la munte a fost găsit și cumpărat, iar până la finalului anului 2025 speră ca măcar o parte din construcția locuinței să fie finalizată. Prezentatoarea de la MasterChef este conștientă că proiectul nu va fi unul ușor de dus la capăt, însă este extrem de nerăbdătoare să își vadă visul devenit realitate.

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”, a spus Gina Pistol într-un interviu.

sursă foto: social media

De asemenea, Gina Pistol a mers recent în locul în care se va construi viitoarea ei casă și a încărcat – pe o rețea de socializare – o imagine cu terenul: ”Aici o să fie casa. O casă la care visez de când eram mică”, a scris ea în dreptul fotografiei.

Au cuprins-o emoţiile și i-a zburat telefonul din mână! Gina Pistol, cât pe ce să piardă „semnalul” cu Smiley

Gina Pistol a dat de necaz după un simplu strănut! Acum nu mai poate face aproape nimic: „Nu am știut că pot să pățesc așa…”

Tags:
Iți recomandăm
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți
Știri
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului…
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și a intrat în alte mașini
Știri
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct…
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de...
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova:...
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie
Digi24
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează...
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro,...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! ...
Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! “Love is in the air” doar pe jumătate!
TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea ...
TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea au renunțat la tocuri și s-au apucat de munca grea
Halloween pe „natural”. Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!
Halloween pe „natural”. Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!
Andreea Tonciu își mută familia în orașul visurilor. I s-a pus pata și nu mai e cale de întoarcere: ...
Andreea Tonciu își mută familia în orașul visurilor. I s-a pus pata și nu mai e cale de întoarcere: “Fiica mea este foarte încântată”
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului ...
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și ...
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și a intrat în alte mașini
Vezi toate știrile
×