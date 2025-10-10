Au cuprins-o emoţiile și i-a zburat telefonul din mână! Gina Pistol, cât pe ce să piardă „semnalul” cu Smiley

Ce nu face Gina Pistol pentru bolidul său de peste 50.000 de euro?! Pentru că este o femeie cât se poate de independentă, vedeta s-a dus val-vârtej la o spălătorie auto de cartier, dar… colac peste pupăză, era la un pas să nu mai „ia legătura” cu Smiley! CANCAN.RO a surprins imagini inedite cu vedeta PRO TV.

Deși ne-am fi așteptat ca Gina Pistol să apeleze la servicii premium pentru bolidul său, cu tratamente auto de lux, vedeta a ales varianta simplă, la o spălătorie de cartier. Soția lui Smiley nu a scăpat fără peripeții, iar CANCAN.RO a fost pe fază: locul potrivit la momentul potrivit!

Gina Pistol este femeie independentă!

Îmbrăcată într-o pereche de jeanși largi, până în pământ, o bluză bej, asortată cu un cardigan albastru sclipicios, Gina Pistol s-a deplasat cu mașina la o spălătorie de cartier, semn că automobilul său avea nevoie urgentă de un refresh. Zis și făcut! Vedeta a petrecut câteva minute bune în fața locației, dar cert este că era destul de îngândurată. Ceva, ceva nu era bine! Așa că, nu a pierdut timpul. Vedeta PRO TV a vorbit la telefon preț de câteva momente, a dat scroll (cel mai probabil pe rețelele de socializare), iar când a prins momentul potrivit, a avut de discutat lucruri serioase cu unul dintre angajații spălătoriei.

Gina Pistol, cât pe ce să nu mai „ia legătura” cu Smiley!

Gina Pistol și angajatul spălătoriei au discutat în fața locației, dar cum femeile, în general, nu prea știu să pună problema atunci când vine vorba de mașini, vedeta a ales varianta simplă și i-a arătat bărbatului, cu ajutorul telefonului, la ce se referă. Poate, poate domnul putea rezolva situația! Dar, colac peste pupăză…poate din neîndemânare, Gina și-a scăpat telefonul! Asta da pățanie! Nu de alta, dar era la un pas să nu mai „dea” de Smiley!

CITEȘTE ȘI: Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.