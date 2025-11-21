Acasă » Știri » Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”

Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: "Magnific"

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 23:12
Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”
Târgul de Crăciun de la Craiova, apreciat internațional / Sursa foto: Facebook - Lia Olguța Vasilescu
Târgul de Crăciun din Craiova este o atracție care a devenit deja un reper în România datorită popularității și numărului impresionant de vizitatori. Jurnaliștii francezi au scris că acest târg rivalizează cu cele renumite din Strasbourg sau alte mari orașe europene, datorită atmosferei spectaculoase și conceptelor vizuale elaborate.

În fiecare iarnă, Craiova se transformă într-un oraș strălucitor, însă ediția din 2025 duce experiența la un nivel european. Târgul ocupă zone importante ale orașului, precum Piața Mihai Viteazul, Frații Buzești, Piața Teatrului Național și zona pietonală centrală, însumând aproximativ 280.000 de metri pătrați. Dimensiunea și decorurile impresionante îl plasează printre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun de pe continent.

Sursa foto: Facebook – Lia Olguța Vasilescu

Tema principală a ediției actuale este „Spărgătorul de nuci”, motiv prezent în toate ornamentele și instalațiile decorative. Una dintre marile atracții ale târgului este „Satul lui Moș Crăciun”, amenajat în Piața William Shakespeare. Copiii îl pot întâlni aici pe Moș Crăciun într-o casă de aproape șase metri înălțime, împodobită cu un ceas de poveste și lumini care transformă locul într-o scenă magică.

„Inspirat de tema „Spărgătorul de nuci”, târgul prezintă soldăței de jucărie gigantici, balerine iluminate și decorațiuni inspirate din balet expuse în tot orașul. Instalațiile sunt concepute ca o călătorie artistică, fiecare locație oferind o atmosferă diferită. În timpul ceremoniei de deschidere, spectatorii au fost fascinați de un Moș Crăciun zburător cu sania sa! Târgul dispune de 90 de cabane decorate cu grijă, amplasate în cele mai animate zone ale Craiovei. Meșteșuguri locale, jucării retro, decorațiuni de Crăciun sculptate manual și creații de tot felul: totul este conceput pentru a oferi o experiență fermecătoare și primitoare. Pentru cei pasionați de dulciuri, sunt disponibile preparate tradiționale de Crăciun, precum vin fiert, turtă dulce și ciocolată caldă. Acestea sunt completate de bunătăți românești precum cozonacul, gogoșii, cârnații la grătar și preparate tradiționale gătite la fața locului”, scrie presa franceză.

