Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion

Este doliu în lumea artistică! Stanley Baxter, celebru actor de comedie, s-a stins din viață. Decesul acestuia a venit chiar înainte de difuzarea la BBC Scoția a unui documentar care conține imagini și interviuri rare cu el, care ar fi marcat aniversarea de 100 de ani a marelui actor. Fanii sunt în doliu.

Stanley Baxter s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani. Moartea celebrului actor de comedie din Scoția a fost confirmată astăzi, 12 decembrie. Decesul acestuia a adus multă durere, iar colegii de breaslă și fanii au transmis numeroase mesaje de condoleanțe în mediul online.

Stanley Baxter a murit

Stanley Baxter a devenit cunoscut datorită talentului său, fiind unul dintre cei mai apreciați comedieni din Scoția. A fost unul dintre puținii care i-a imitat pe Papa de la Roma și Regina Elisabeta a II-a. Actorul a apărut în mai multe show-uri de succes precum On the Bright Side, The Stanley Baxter Show, Stanley Baxter on Television sau The Fast Lady.

De-a lungul carieri sale, Stanley Baxter a primit mai multe premii, mai ales la British Comedy Awards, unde a fost apreciat pentru cariera lui impecabilă. Carisma și personalitatea sa l-au făcut unul dintre cei mai iubiți actori, care reușea să adune audiențe impresionante. Motiv pentru care a fost dorit de numeroase show-uri de televiziune.

Decesul lui Stanley Baxter a venit chiar înainte de difuzarea la BBC Scoția a unui documentar care conține imagini și interviuri rare cu el. Documentarul ar fi marcat aniversarea de 100 de ani a marelui actor de comedie.

Stanley Baxter și-a dat ultima suflare la azilul în care locuia din anul 2023, din zona de nord a Londrei.

Drama care i-a marcat viața lui Stanley Baxter

În ceea ce privește viața personală, Stanley Baxter a fost căsătorit o singură dată cu Moira. Cei doi au fost împreună 46 de ani. În anul 2020, actorul a lansat o carte autobiografică în care a dezvăluit că are o altă orientare sexuală, precizând că i-a mărturisit soției sale totul, chiar înainte de căsătorie.

„Oricine ar fi nebun să aleagă să trăiască o viață atât de dificilă. Există mulți oameni gay în zilele noastre care sunt destul de confortabili cu sexualitatea lor, destul de fericiți cu cine sunt. Eu nu sunt. Nu am vrut niciodată să fiu gay. Încă nu”, a declarat Stanley Baxter în carte.

