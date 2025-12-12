Acasă » Știri » Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion

Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 22:23
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Stanley Baxter a murit /Foto: Profimedia

Este doliu în lumea artistică! Stanley Baxter, celebru actor de comedie, s-a stins din viață. Decesul acestuia a venit chiar înainte de difuzarea la BBC Scoția a unui documentar care conține imagini și interviuri rare cu el, care ar fi marcat aniversarea de 100 de ani a marelui actor. Fanii sunt în doliu.

Stanley Baxter s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani. Moartea celebrului actor de comedie din Scoția a fost confirmată astăzi, 12 decembrie. Decesul acestuia a adus multă durere, iar colegii de breaslă și fanii au transmis numeroase mesaje de condoleanțe în mediul online.

Stanley Baxter a murit

Stanley Baxter a devenit cunoscut datorită talentului său, fiind unul dintre cei mai apreciați comedieni din Scoția. A fost unul dintre puținii care i-a imitat pe Papa de la Roma și Regina Elisabeta a II-a. Actorul a apărut în mai multe show-uri de succes precum On the Bright Side, The Stanley Baxter Show, Stanley Baxter on Television sau The Fast Lady.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

De-a lungul carieri sale, Stanley Baxter a primit mai multe premii, mai ales la British Comedy Awards, unde a fost apreciat pentru cariera lui impecabilă. Carisma și personalitatea sa l-au făcut unul dintre cei mai iubiți actori, care reușea să adune audiențe impresionante. Motiv pentru care a fost dorit de numeroase show-uri de televiziune.

Decesul lui Stanley Baxter a venit chiar înainte de difuzarea la BBC Scoția a unui documentar care conține imagini și interviuri rare cu el. Documentarul ar fi marcat aniversarea de 100 de ani a marelui actor de comedie.

Stanley Baxter și-a dat ultima suflare la azilul în care locuia din anul 2023, din zona de nord a Londrei.

Stanley Baxter a murit /Foto: Profimedia

Drama care i-a marcat viața lui Stanley Baxter

În ceea ce privește viața personală, Stanley Baxter a fost căsătorit o singură dată cu Moira. Cei doi au fost împreună 46 de ani. În anul 2020, actorul a lansat o carte autobiografică în care a dezvăluit că are o altă orientare sexuală, precizând că i-a mărturisit soției sale totul, chiar înainte de căsătorie.

„Oricine ar fi nebun să aleagă să trăiască o viață atât de dificilă. Există mulți oameni gay în zilele noastre care sunt destul de confortabili cu sexualitatea lor, destul de fericiți cu cine sunt. Eu nu sunt. Nu am vrut niciodată să fiu gay. Încă nu”, a declarat Stanley Baxter în carte.

Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok

Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții

Tags:
Iți recomandăm
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani
Știri
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru…
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Știri
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Digi24
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Click.ro
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Digi24
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau ...
Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau „W”, noi îți explicăm tot!
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă ...
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce ...
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat”
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își ...
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Vezi toate știrile
×