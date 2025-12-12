TikTok a devenit în ultimii ani una dintre cele mai utilizate rețele de socializare, iar utilizatorii acestei platforme, în special cei mai tineri, folosesc abrevieri cu care trebuie să ții pasul dacă vrei să înțelegi ce vorbesc.
Deși multe dintre expresii sunt folosite și pe alte rețele, cum ar fi Facebook, Instagram, X sau YouTube, unele sunt mai des folosite pe TikTok, iar în cele ce urmează veți vedea care sunt cele mai utilizate expresii și prescurtări de pe această rețea și ce înseamnă ele.
Potrivit Libertatea, limbajul folosit pe TikTok este într-o dinamică extremă, iar numărul tot mai mare de utilizatori influențează și el modul în care comunitatea alege să se exprime pe această rețea. De cele mai multe ori, pe TikTok apar prescurtări, majoritatea ale unor expresii din limba engleză, care adesea devin rapid virale, unele dintre ele putând chiar să pară fără sens.
Fiind în continuă schimbare, acest limbaj poate să pară unul complet nou la doar câteva luni distanță. Astfel, o persoană care face astăzi o pauză de la TikTok și revine în iunie pe platformă ar putea să nu mai înțeleagă unele expresii sau abrevieri dacă nu își face o actualizare.
Printre cele mai folosite expresii de pe TikTok se numără „POV”„TFW” sau „W”, dar ce înseamnă ele? Să le luăm pe rând. „POW” vine de la point of view, adică punct de vedere. Se folosește în special pentru a ilustra senzațiile pe care le au oamenii atunci când se întâlnesc cu situații relativ obișnuite pentru majoritatea dintre noi, însă din propria experiență. Ceva similar este și „TFW”, o prescurtare de la that feeling when, folosită pentru a introduce o stare, o emoție sau o situație cu care mulți oameni se pot identifica. De obicei apare înaintea unei imagini, a unui videoclip sau a unui text care ilustrează acea trăire. De exemplu – TFW nu îți răspunde la mesaj.
„W” vine de la win sau winner, câștig sau câștigător, termen care apare des în comentarii pentru a exprima aprobarea sau admirația. De exemplu, un comentariu de acest tip la un clip cu o persoană care face o mișcare complicată de dans înseamnă că persoana din clipul respectiv a făcut o treabă foarte bună.
Iată o listă cu alte abrevieri pe care le putem întâlni la tot pasul pe rețeaua de socializare, fie în descrierea conținutului de pe platformă, fie în comentarii:
În afara abrevierilor există și unele cuvinte sau expresii pe care ar trebui să le cunoașteți atunci când sunteți pe TikTok:
CITEȘTE ȘI:
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere