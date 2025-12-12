Acasă » Știri » Știri externe » Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau „W”, noi îți explicăm tot!

Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau „W”, noi îți explicăm tot!

De: Daniel Matei 12/12/2025 | 22:10
Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau „W”, noi îți explicăm tot!
Sursa foto: Shutterstock

TikTok a devenit în ultimii ani una dintre cele mai utilizate rețele de socializare, iar utilizatorii acestei platforme, în special cei mai tineri, folosesc abrevieri cu care trebuie să ții pasul dacă vrei să înțelegi ce vorbesc.

Deși multe dintre expresii sunt folosite și pe alte rețele, cum ar fi Facebook, Instagram, X sau YouTube, unele sunt mai des folosite pe TikTok, iar în cele ce urmează veți vedea care sunt cele mai utilizate expresii și prescurtări de pe această rețea și ce înseamnă ele.

Ce înseamnă abrevierile folosite pe TikTok

Potrivit Libertatea, limbajul folosit pe TikTok este într-o dinamică extremă, iar numărul tot mai mare de utilizatori influențează și el modul în care comunitatea alege să se exprime pe această rețea. De cele mai multe ori, pe TikTok apar prescurtări, majoritatea ale unor expresii din limba engleză, care adesea devin rapid virale, unele dintre ele putând chiar să pară fără sens.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Fiind în continuă schimbare, acest limbaj poate să pară unul complet nou la doar câteva luni distanță. Astfel, o persoană care face astăzi o pauză de la TikTok și revine în iunie pe platformă ar putea să nu mai înțeleagă unele expresii sau abrevieri dacă nu își face o actualizare.

Ce înseamnă „POV”„TFW” sau „W”?

Printre cele mai folosite expresii de pe TikTok se numără „POV”„TFW” sau „W”, dar ce înseamnă ele? Să le luăm pe rând. „POW” vine de la point of view, adică punct de vedere. Se folosește în special pentru a ilustra senzațiile pe care le au oamenii atunci când se întâlnesc cu situații relativ obișnuite pentru majoritatea dintre noi, însă din propria experiență. Ceva similar este și „TFW”, o prescurtare de la that feeling when, folosită pentru a introduce o stare, o emoție sau o situație cu care mulți oameni se pot identifica. De obicei apare înaintea unei imagini, a unui videoclip sau a unui text care ilustrează acea trăire. De exemplu – TFW nu îți răspunde la mesaj.

W” vine de la win sau winner, câștig sau câștigător, termen care apare des în comentarii pentru a exprima aprobarea sau admirația. De exemplu, un comentariu de acest tip la un clip cu o persoană care face o mișcare complicată de dans înseamnă că persoana din clipul respectiv a făcut o treabă foarte bună.

Alte perscurtări folsite des pe TikTok

Iată o listă cu alte abrevieri pe care le putem întâlni la tot pasul pe rețeaua de socializare, fie în descrierea conținutului de pe platformă, fie în comentarii:

  1. CEO – A fi numit CEO al unui lucru înseamnă că faci acel lucru des sau că ești bun la el.
  2. DCDance Credits. Folosit în descrierile de pe TikTok alături de numele persoanei care a inventat un dans pentru a-i acorda creditul pentru acesta.
  3. DNIDo not interact. Pentru a arăta că un conținut nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Se folosește și atunci când cineva nu dorește să interacționeze cu persoane care susțin sau postează anumite lucruri.
  4. FRfor real, sau, cum s-ar spune în română, „pe bune”. Dacă cineva te întreabă dacă esti „pe bune”, se întreabă dacă vorbești serios sau sincer.
  5. OOMF – One of my followers (unul dintre urmăritorii mei).
  6. PFP – Poză de profil.
  7. SMHShaking my head. Folosit pentru a arăta dezamăgire.
  8. #xyzbca – Un amestec de litere fără o semnificație anume, folosit ca hashtag pe TikTok în încercarea de a obține mai multe vizualizări ale videoclipurilor.

Expresii sau cuvinte folosite des

În afara abrevierilor există și unele cuvinte sau expresii pe care ar trebui să le cunoașteți atunci când sunteți pe TikTok:

  • „Ate and left no crumbs” – Înseamnă că cineva a făcut ceva extraordinar de bine, impecabil, fără greșeli.
  • „Cap” sau „no cap” – Termenul „cap” provine de fapt de la dinții falși de aur, care au devenit o modalitate de a sugera că ceva este neautentic. Cu alte cuvinte, a spune că ceva este „cap” înseamnă a spune că este fals. Pe de altă parte, „no cap” înseamnă autentic, adevărat.
  • Cooked – Termenul este frecvent utilizat în discursul de pe rețelele de socializare atunci când se referă la propriile greșeli sau la cele ale altcuiva.
  • Shadowbanned – Când conținutul este blocat de TikTok fără știrea ta.
  • Pick Me Girl – O fată populară care tânjește după atenție, în special din partea băieților.

CITEȘTE ȘI:

Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!

Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere

Tags:
Iți recomandăm
„Schemă” incredibilă: Șefa Poliției își ia liber 24 de ore pentru a nu pierde bani la pensie, apoi revine la serviciu
Știri externe
„Schemă” incredibilă: Șefa Poliției își ia liber 24 de ore pentru a nu pierde bani la pensie, apoi…
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!
Showbiz internațional
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor…
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Digi24
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Click.ro
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Digi24
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă ...
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce ...
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat”
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își ...
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Vezi toate știrile
×