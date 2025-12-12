TikTok a devenit în ultimii ani una dintre cele mai utilizate rețele de socializare, iar utilizatorii acestei platforme, în special cei mai tineri, folosesc abrevieri cu care trebuie să ții pasul dacă vrei să înțelegi ce vorbesc.

Deși multe dintre expresii sunt folosite și pe alte rețele, cum ar fi Facebook, Instagram, X sau YouTube, unele sunt mai des folosite pe TikTok, iar în cele ce urmează veți vedea care sunt cele mai utilizate expresii și prescurtări de pe această rețea și ce înseamnă ele.

Ce înseamnă abrevierile folosite pe TikTok

Potrivit Libertatea, limbajul folosit pe TikTok este într-o dinamică extremă, iar numărul tot mai mare de utilizatori influențează și el modul în care comunitatea alege să se exprime pe această rețea. De cele mai multe ori, pe TikTok apar prescurtări, majoritatea ale unor expresii din limba engleză, care adesea devin rapid virale, unele dintre ele putând chiar să pară fără sens.

Fiind în continuă schimbare, acest limbaj poate să pară unul complet nou la doar câteva luni distanță. Astfel, o persoană care face astăzi o pauză de la TikTok și revine în iunie pe platformă ar putea să nu mai înțeleagă unele expresii sau abrevieri dacă nu își face o actualizare.

Ce înseamnă „POV”„TFW” sau „W”?

Printre cele mai folosite expresii de pe TikTok se numără „POV”„TFW” sau „W”, dar ce înseamnă ele? Să le luăm pe rând. „POW” vine de la point of view, adică punct de vedere. Se folosește în special pentru a ilustra senzațiile pe care le au oamenii atunci când se întâlnesc cu situații relativ obișnuite pentru majoritatea dintre noi, însă din propria experiență. Ceva similar este și „TFW”, o prescurtare de la that feeling when, folosită pentru a introduce o stare, o emoție sau o situație cu care mulți oameni se pot identifica. De obicei apare înaintea unei imagini, a unui videoclip sau a unui text care ilustrează acea trăire. De exemplu – TFW nu îți răspunde la mesaj.

„W” vine de la win sau winner, câștig sau câștigător, termen care apare des în comentarii pentru a exprima aprobarea sau admirația. De exemplu, un comentariu de acest tip la un clip cu o persoană care face o mișcare complicată de dans înseamnă că persoana din clipul respectiv a făcut o treabă foarte bună.

Alte perscurtări folsite des pe TikTok

Iată o listă cu alte abrevieri pe care le putem întâlni la tot pasul pe rețeaua de socializare, fie în descrierea conținutului de pe platformă, fie în comentarii:

CEO – A fi numit CEO al unui lucru înseamnă că faci acel lucru des sau că ești bun la el. DC – Dance Credits. Folosit în descrierile de pe TikTok alături de numele persoanei care a inventat un dans pentru a-i acorda creditul pentru acesta. DNI – Do not interact. Pentru a arăta că un conținut nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Se folosește și atunci când cineva nu dorește să interacționeze cu persoane care susțin sau postează anumite lucruri. FR – for real, sau, cum s-ar spune în română, „pe bune”. Dacă cineva te întreabă dacă esti „pe bune”, se întreabă dacă vorbești serios sau sincer. OOMF – One of my followers (unul dintre urmăritorii mei). PFP – Poză de profil. SMH – Shaking my head. Folosit pentru a arăta dezamăgire. #xyzbca – Un amestec de litere fără o semnificație anume, folosit ca hashtag pe TikTok în încercarea de a obține mai multe vizualizări ale videoclipurilor.

Expresii sau cuvinte folosite des

În afara abrevierilor există și unele cuvinte sau expresii pe care ar trebui să le cunoașteți atunci când sunteți pe TikTok:

„Ate and left no crumbs” – Înseamnă că cineva a făcut ceva extraordinar de bine, impecabil, fără greșeli.

Înseamnă că cineva a făcut ceva extraordinar de bine, impecabil, fără greșeli. „Cap” sau „no cap” – Termenul „cap” provine de fapt de la dinții falși de aur, care au devenit o modalitate de a sugera că ceva este neautentic. Cu alte cuvinte, a spune că ceva este „cap” înseamnă a spune că este fals. Pe de altă parte, „no cap” înseamnă autentic, adevărat.

sau – Termenul „cap” provine de fapt de la dinții falși de aur, care au devenit o modalitate de a sugera că ceva este neautentic. Cu alte cuvinte, a spune că ceva este „cap” înseamnă a spune că este fals. Pe de altă parte, „no cap” înseamnă autentic, adevărat. Cooked – Termenul este frecvent utilizat în discursul de pe rețelele de socializare atunci când se referă la propriile greșeli sau la cele ale altcuiva.

– Termenul este frecvent utilizat în discursul de pe rețelele de socializare atunci când se referă la propriile greșeli sau la cele ale altcuiva. Shadowbanned – Când conținutul este blocat de TikTok fără știrea ta.

– Când conținutul este blocat de TikTok fără știrea ta. Pick Me Girl – O fată populară care tânjește după atenție, în special din partea băieților.

