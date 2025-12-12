Acasă » Știri » Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări

Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 21:00
Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări
Actriță de la Bollywood, diagnosticată cu lepră /Foto: Profimedia

Autoritățile din România au intrat în alertă după ce au fost confirmate două cazuri de lepră în țară. Boala provoacă astăzi cazuri foarte rare, iar puțin sunt cei care știu cum se manifestă și ce presupune. Una dintre marile actrițe de la Bollywood s-a confrunta și ea cu această boală. A vorbit despre experiența ei și despre cum s-a vindecat miraculos.

Deși în ziua de astăzi cazurile sunt puține, lepra a revenit în atenția publică în România după confirmarea a două cazuri recente. Este vorba despre două femei din Asia, angajate la un salon, iar alte două situații sunt încă investigate. De lepră a suferit și o celebră actriță. Este vorba despre Dimple Kapadia, care a primit diagnosticul cu doar câteva luni înainte să înceapă filmările pentru Bobby, pelicula care avea să o facă celebră.

Dimple Kapadia, diagnosticată cu lepră

De-a lungul timpului, foarte puține persoane publice au vorbit despre faptul că au fost diagnosticate cu lepră. Printre cei care au rupt tăcerea se numără celebra actriță Dimple Kapadia. Aceasta a fost diagnosticată cu doar câteva luni înainte de a începe filmările pentru Bobby, pelicula ce a făcut-o celebră în anul 1973. Actrița a povestit că s-a vindecat în mod miraculos.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Acest lucru este confidențial. Fusesem selectată de Raj Kapoor pentru Bobby după luni de ‘da’ și ‘nu’. Cu câteva luni înainte de începerea filmărilor, am fost diagnosticată cu lepră. În mod miraculos, m-am vindecat, altfel nu ar fi existat Bobby, care a servit drept un manual complet de actorie”, a declarat Dimple Kapadia.

Dimple Kapadia, diagnosticată cu lepră /Foto: Profimedia

Chiar diagnosticul greu a fost cel care a dus-o în atenția regizorului Raj Kapoor. Pe vremea când a aflat că suferă de lepră Dimple Kapadia avea numai 12 ani.

„Sufeream de lepră pe atunci. Aveam cam 12 ani. Aveam lepră la cot. Așa că acest bărbat s-a întors și mi-a spus: ‘Mă voi asigura că vei fi ostracizată din școală’. A fost prima dată când am auzit acest cuvânt. Nici măcar nu știam ce înseamnă.

Raj Kapoor a vrut să o cunoască pe această fată. I s-a spus că există o fată frumoasă și că ea suferă de lepră. Dintr-un astfel de eșec, era mult de câștigat și așa l-am obținut pe „Bobby’. A fost cea mai fabuloasă perioadă din viața mea. Orice am spus, am vrut sau am dorit, pur și simplu s-a întâmplat. A fost magic. Absolut magic” , a mai declarat actrița.

Dimple Kapadia și-a făcut debutul cinematografic cu pelicula Bobby, un film romantic muzical. Filmul a avut un succes uriaș, fiind cel mai mare hit indian din 1973 și unul dintre cele mai bine vândute filme indiene din anii 70. A fost regizat de Raj Kapoor și scris de Khwaja Ahmad Abbas.

Adrian Marinescu, semnal de alarmă după apariția celor două cazuri de lepră din Cluj: „Lepra nu este eradicată! E un focar familial”

Ce simptome are lepra și cum se transmite, de fapt. Patru cazuri de boala Hansen au fost depistate la Cluj-Napoca

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Știri
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani
Știri
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru…
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Digi24
Prezervative cu imaginea lui Trump și jucării sexuale, descoperite în proprietatea miliardarului Epstein
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Click.ro
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Digi24
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion
Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau ...
Ce înseamnă cele mai populare prescurtări și expresii de pe TikTok? De la „POV”„TFW” sau „W”, noi îți explicăm tot!
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă ...
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce ...
Avem declarația cutremurătoare din dosarul în care vedeta RXF a primit 20 de ani de închisoare! Ce a povestit la Parchet minora care l-a acuzat de viol pe Marian Piciu: ”A încuiat ușa și m-a forțat”
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își ...
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești
Vezi toate știrile
×