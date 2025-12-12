Actrița care s-a vindecat de lepră. A primit diagnosticul crunt înainte de filmări

Autoritățile din România au intrat în alertă după ce au fost confirmate două cazuri de lepră în țară. Boala provoacă astăzi cazuri foarte rare, iar puțin sunt cei care știu cum se manifestă și ce presupune. Una dintre marile actrițe de la Bollywood s-a confrunta și ea cu această boală. A vorbit despre experiența ei și despre cum s-a vindecat miraculos.

Deși în ziua de astăzi cazurile sunt puține, lepra a revenit în atenția publică în România după confirmarea a două cazuri recente. Este vorba despre două femei din Asia, angajate la un salon, iar alte două situații sunt încă investigate. De lepră a suferit și o celebră actriță. Este vorba despre Dimple Kapadia, care a primit diagnosticul cu doar câteva luni înainte să înceapă filmările pentru Bobby, pelicula care avea să o facă celebră.

Dimple Kapadia, diagnosticată cu lepră

De-a lungul timpului, foarte puține persoane publice au vorbit despre faptul că au fost diagnosticate cu lepră. Printre cei care au rupt tăcerea se numără celebra actriță Dimple Kapadia. Aceasta a fost diagnosticată cu doar câteva luni înainte de a începe filmările pentru Bobby, pelicula ce a făcut-o celebră în anul 1973. Actrița a povestit că s-a vindecat în mod miraculos.

„Acest lucru este confidențial. Fusesem selectată de Raj Kapoor pentru Bobby după luni de ‘da’ și ‘nu’. Cu câteva luni înainte de începerea filmărilor, am fost diagnosticată cu lepră. În mod miraculos, m-am vindecat, altfel nu ar fi existat Bobby, care a servit drept un manual complet de actorie”, a declarat Dimple Kapadia.

Chiar diagnosticul greu a fost cel care a dus-o în atenția regizorului Raj Kapoor. Pe vremea când a aflat că suferă de lepră Dimple Kapadia avea numai 12 ani.

„Sufeream de lepră pe atunci. Aveam cam 12 ani. Aveam lepră la cot. Așa că acest bărbat s-a întors și mi-a spus: ‘Mă voi asigura că vei fi ostracizată din școală’. A fost prima dată când am auzit acest cuvânt. Nici măcar nu știam ce înseamnă. Raj Kapoor a vrut să o cunoască pe această fată. I s-a spus că există o fată frumoasă și că ea suferă de lepră. Dintr-un astfel de eșec, era mult de câștigat și așa l-am obținut pe „Bobby’. A fost cea mai fabuloasă perioadă din viața mea. Orice am spus, am vrut sau am dorit, pur și simplu s-a întâmplat. A fost magic. Absolut magic” , a mai declarat actrița.

Dimple Kapadia și-a făcut debutul cinematografic cu pelicula Bobby, un film romantic muzical. Filmul a avut un succes uriaș, fiind cel mai mare hit indian din 1973 și unul dintre cele mai bine vândute filme indiene din anii 70. A fost regizat de Raj Kapoor și scris de Khwaja Ahmad Abbas.

