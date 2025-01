”Power Couple” i-a deschis ochii: ce a descoperit magicianul Robert Tudor la soția sa: ”Am plâns și de tristețe, și de bucurie!”

Robert Tudor, magicianul de la Neatza cu Răzvan și Dani, împreună cu soția lui sunt concurenții noului sezon Power Couple de la Antena 1. Cei doi formează un cuplu de mai bine de un deceniu și au intrat în lupta pentru marele premiu al emisiunii. Ba chiar, și-au amânat nu mai puțin de șapte evenimente pentru a participa la emisiune, de unde deducem că miza este mare. Dacă pe magicianul Robert Tudor îl cunoaștem de la emisiunile la care a participat, în umbră a stat soția lui, Elena. Asta până acum, căci în cadrul showului Power Couple, Robert ne-a dezvăluit că a cunoscut parcă o altă femeie, foarte curajosă și dispusă la riscuri. Nu la fel a fost el care nu prea a scos banii din buzunar pentru a paria pe ea, cel puțin nu de la început. CANCAN.RO a stat de vorbă cu amândoi și a aflat toate detaliile de la ei.

Elena și Robert Tudor formează un cuplu de peste 10 ani și au împreună doi copii, pe David care are nouă ani, și pe Adelina în vârstă de cinci ani. Cuplul este foarte sudat, iar asta vom vedea în cadrul emisiunii la care au participat și au făcut furori. Și-au amânat nu mai puțin de șapte evenimente pentru a lua parte la toată acțiunea din Malta, însă pare că a meritat. Și, dacă la început soțul ei nu prea paria atât de mulți bani pe ea, Elena l-a lăsat la un moment dat cu gura căscată. A ajuns să sară de la 80 de metri înălțime în gol spre surprinderea tuturor.

Magicianul Robert Tudor și soția, discuții pe tema banilor: „Nu a fost simplu să accept”

(CITEȘTE ȘI: Detaliul neștiut despre Robert Tudor. Părinții i-au lăsat o moștenire importantă. Ce a făcut magicianul cu banii?! “Am avut noroc”)

CANCAN.RO: Vreau să îmi spuneți cum a fost pentru voi să acceptați o asemenea provocare?

Magicianul Robert Tudor: A fost simplu, a trebuit să anulăm vreo șapte evenimente ca să fim la acest show. Unele am reușit să le reprogramăm, altele nu, dar am acceptat cu inima deschisă pentru că ne-am uitat și la primul sezon și am zis: Mamă, ce mișto ar fi să fim și noi acolo! Oare noi am putea face față situațiilor?

Elena Tudor: Deci nu a fost chiar atât de simplu să accept, pentru mine nu a fost simplu. Mă gândeam că ies din confortul meu de zi cu zi, eu nu aveam treabă cu televiziunea, să fie camere pe mine și mi s-a părut cam greu, a fost dificil. Dar m-am obișnuit foarte repede.

CANCAN.RO: I-ai dat sfaturi?

Magicianul Robert Tudor: În prima săptămână, aceea a fost și cea mai grea pentru că a trebuit să ne acomodăm cu probele, cu anxietatea…

Elena Tudor: Mai mult m-a încurajat pot spune decât să-mi fi dat sfaturi, m-a încurajat foarte mult și aveam nevoie. Chiar dacă nu îi ceream, mă vedea că nu am o stare foarte bună. Gândește-te că am stat fără copii, am plecat și nu înțelegeam care este rostul meu acolo. De ce să stau fără copii? De ce să plec de acasă? De ce să nu mai fac ceea ce făceam înainte? Dar, în același timp aveam așa o motivație pentru tot proiectul acesta, de a fi acolo, de a participa, încât uitam. Mi se mai făcea dor, mai aveam emoții de acasă, dar voiam și să intru în proiect.

CANCAN.RO: Ce ați descoperit unul despre celălalt în cadrul acestei competiții? Au fost lucruri noi după atâția ani pe care le-ați descoperit?

Magicianul Robert Tudor: Credeam că ne cunoaștem foarte bine, dar când am intrat în această competiție ne-am redescoperit și am aflat lucruri importante despre noi. Eu nu știam că ea poate să sară de la 80 de metri înălțime în gol. Eu nu știam lucruri pe care ea le-a făcut și nu credeam în viața mea că le va face. Ea se supăra că investeam puțin în ea, dar nu știam ce poate. Mi-a dovedit că este o luptătoare și o mamă minunată.

Elena Tudor: „Am plâns foarte mult”

(VEZI ȘI: Râzi cu Robert Tudor! Magicianul a scos porumbelul… pe gură! Cum și-a cunoscut soția, dar și unde se oprește “fidelitatea”. E ”fiartă” pe Ramona Olaru!)

CANCAN.RO: Sunt convinsă că ai mărit și miza după aceea, când ai văzut ce poate, nu?

Magicianul Robert Tudor: După ce am conștientizat ce am lângă mine, da.

Elena Tudor: Au fost momente și momente, momente în care am investit mai mult, momente în care am investit mai puțin, dar de fiecare dată discutam. Înainte de probe discutam și ne sfătuiam cât să investim de data aceasta. Câteodată a fost bine, alte dăți a fost foarte rău.

CANCAN.RO: Deci au existat și certuri să-nțeleg?

Magicianul Robert Tudor: Au existat și certuri, au existat și râsete, și plânsete. De asta spun că este un show complex la care m-aș mai duce cu ochii închiși și mâine.

CANCAN.RO: Ce credeți voi că vă ține împreună?

Magicianul Robert Tudor: În primul rând încrederea, comunicarea este esențială pentru că dacă nu comunici, nu ai cum să te înțelegi cu persoana iubită și copiii aceștia minunați care ne-au motivat prin scrisori de acasă. Era și treaba asta că părinții sunt oglinda copiilor, hai să le demonstrăm copiilor că chiar dacă probele sunt foarte grele putem încerca, să nu ne dăm bătuți.

CANCAN.RO: S-a lăsat cu multe lacrimi din ce-mi dau seama?

Elena Tudor: Da, am plâns, am plâns foarte mult și de tristețe, și de bucurie, au fost foarte multe emoții. Este un amalgam de emoții întreaga emisiune.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.