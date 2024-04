Magicianul Robert Tudor nu face show doar la Neatza, iUmor sau spectacolele de magie, ci și în cadrul interviului acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Și nu a fost singur, ci însoțit de fiul său, David, ce pare că și-ar dori să calce pe urme tatălui. Băiețelul l-a dat de gol pe Robert Tudor cu privire la pasiunea care s-a transformat într-o teamă, cea de viteză. Magicianul s-a dat anul trecut cu o mașină de raliu, dar acum nu mai vrea să audă, după spaima trasă la acel moment.

Într-un spectru mai serios, entertainerul dezvăluie că s-a apucat de construit un cartier imobiliar, la Dragomirești. Robert Tudor va avea chiar propria stradă, intitulată Strada Magicianului. Iar pământul a aparținut părinților și a fost lăsat moștenire vedetei.

Amator de senzații tari, Robert Tudor s-a dat cu mașina de curse, dar a renunțat repede la pasiunea pentru viteză: „Am impresia că o să mă lovesc într-o bună zi de un copac și o să-mi rămână sufletul acolo!”

Magicianul Robert Tudor: Să vii la Raliul Argeșului pe 9-11 aprilie, vii?!

CANCAN.RO: Merge Dani mereu. L-ai văzut vreodată cum se dă cu mașina, e așa zmeu?

Magicianul Robert Tudor: Am fost acum la el în birou și are un zid numai cu cupe pe care le-a câștigat. Săptămâna trecută a mai câștigat o cupă, locul 2, nu știu ce-o să facă, cred că vine și la Raliul Argeșului. Am fost și anul trecut, anul ăsta n-o să mă mai dau, pentru că m-am dat anul trecut și mi s-a făcut rău, am căzut, am crezut că mor.

CANCAN.RO: Pe ce traseu te-ai dat?

Magicianul Robert Tudor: Pe traseu printre copaci, pe șosea. Mi-e frică rău de tot, că am impresia că o să mă lovesc într-o bună zi de un copac și o să-mi rămână sufletul acolo. Cică e mai mișto dacă te rostogolești. Dar cică dacă te lovești de un copac, Doamne ferește, sunt mulți care au scăpat, să știi.

David Tudor: Mai ții minte ce frică ți-a fost?

Magicianul Robert Tudor: Ai văzut și filmulețul, când m-am dat jos în patru labe, precum un cățel.

David Tudor, fiul entertainerului, vrea să-i calce pe urme tatălui: „Aleg între magician și fotbalist!”

CANCAN.RO: Cu cel mic ce facem, ce pare să-și aleagă?

Magicianul Robert Tudor: Urmează ce vrea el, pentru că în viață trebuie să-i arăți mai multe oportunități, mai multe variante din care el o să aleagă.

David Tudor: Aleg între magician și fotbalist.

CANCAN.RO: Mergi la fotbal, adică te pregătești?

David Tudor: Da!

Pe asta n-a spus-o niciodată Robert Tudor. Magicianul a primit o moștenire importantă de la părinți: „Fac la Dragomirești un cartier de 13 case!”

CANCAN.RO: De ce nu îți faci, ca Dorian Hâtz Popa, în buletin, să te numești și tu Magicianul Robert Tudor?

Magicianul Robert Tudor: Păi ar trebui să îl cheme și pe el Iepuraș David Tudor, nu pot, dar e suficient așa. Mă știu oamenii de magician, dar uite, fac la Dragomirești un cartier de 13 case, iar strada se numește Strada Magicianului. Iar acolo o să am casa numărul 1, îți dai seama că o să fie a mea, Strada Magicianului, Nr. 1.

CANCAN.RO: Te muți la Dragomirești?

Magicianul Robert Tudor: Nu, dar o să am acolo o casă de weekend.

CANCAN.RO: Îți merge bine!

Magicianul Robert Tudor: Nu îmi merge, am avut noroc că mi-au lăsat părinții terenul acela moștenit, mai vând și din teren, iar cu banii de pe teren mai construiesc case. Am muncit, totuși, mi-au lăsat părinții și așa mai departe!

