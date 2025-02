Frumușelul de la Antena 1, tradus de soţie: s-a vrut starletă de Only şi… Infidelitate, certuri, împăcări, un divorț și doi copii prinși la mijloc

Se spune că de la iubire la ură nu este decât un pas. Iar protagoniștii de astăzi probabil sunt în totalitate de acord cu această zicală. Vă prezentăm o poveste cu un scenariu de-a dreptul șocant, unde părțile implicate au trăit în câțiva ani cât alții într-o viață întreagă. Infidelitate, certuri, împăcări, un divorț și doi copii, prinși la mijloc. „Păgubitul” este un fost concurent al emisiunii Mireasa, care ar fi trebuit să participe împreună cu fosta lui soție și la Insula Iubirii. Însă cum socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, lucrurile au luat o turnură incredibilă. CANCAN.RO are detaliile telenovelei, care, cu siguranță vă la ține cu sufletul la gură. În plus, fostul concurent al show-ului matrimonial de la Antena 1 a oferit și declarații halucinante despre chinul care l-a marcat.

A crezut că și-a găsit sufletul pereche, alături de care și-a întemeiat o familie, iar totul părea să meargă într-o direcție bună. După ce a participat la Mireasa, Gabriel Botez și-a cunoscut viitoarea soție, cu 10 ani mai tânără, care i-a oferit primul copil destul de devreme. S-au căsătorit după 6 luni de relație și nimic nu părea să prevestească acest calvar prin care a trecut bărbatul. Totul a pornit de când cea care îi era încă soție a avut o dorință atipică, însă până la urmă s-a lăsat convins.

Femeia și-a dorit să creeze conținut pe o platformă destinată adulților, iar de acolo, totul a luat o altă turnură. A uitat de statutul de femeie măritată, dar și de cei doi copii pe care îi are. Iar de acolo, a început un du-te-vino constant, în care femeia ba voia copiii, ba îi pasa soțului, ba dispărea din viața lor luni întregi.

Fostul concurent de la Mireasa, tradus de soție

Aveau o căsnicie normală, însă femeia, dintr-o simpatie aparte pentru Daniela Crudu și Loredana Chivu, și-a dorit mai mult. S-a vrut starletă de Only, dar poza în femeie singură și disponibilă, asta până când…s-a făcut nevăzută timp de trei luni.

„Eu am participat la Mireasă pentru fiul meu, în două sezoane. După aceea, eu m-am angajat ca barman, acolo am cunoscut-o pe ea. La trei luni de zile mi-a spus că este însărcinată, după șase luni deja făceam cununia civilă. Ea avea 19 ani, eu aveam 29. Problemele au început să apară acum 2 ani de zile, când ea a început să facă TikTok, apoi s-a apucat de OnlyFans. Nu m-a încântat atunci când am văzut că pe live-urile ei, ea se dădea drept femeie singură, fără copii, disponibilă. I-am cerut explicații, mi-a spus că așa prinde mai bine la public. Doar că ei i se dădeau pe live-uri anumite provocări, indecente, inițial eu nu am fost de acord nici cu OnlyFans, dar ea mi-a spus că sunt doar niște poze, mi le dădea exemplu pe Daniela Crudu și Loredana Chivu.

La un moment dat, eu i-am descoperit în telefon anumite conversații și poze, foarte intime, una dintre conversații e cu un celebru donator de pe TikTok, cu care își făcea planuri să fugă în Canada. Eu i-am contactat pe toți bărbații cu care ea avea conversații, iar nimeni nu știa că ea e măritată, că are doi copii. Atunci ne-am certat foarte tare, mama ei a sunat la poliția din UK, iar eu am fost arestat pentru 24 de ore. Ea nici nu a vrut să depună plângere, a spus că a fost doar îngrijorarea mamei. Noi a trebuit să plecăm de acolo, ne-am întors în România, un an de zile a fost totul ok, am iertat-o și după noi am plecat iarăși în Anglia, pentru că aveam o firmă de evenimente acolo. Când trebuia să ne întoarcem, ea a plecat, în aceeași zi, din apartament. Trei luni de zile nu știu unde a fost, cu cine, noi am fost blocați peste tot. După trei luni m-a sunat și a spus că vrea să vadă copiii.

Ea s-a bazat pe faptul că eu am avut grijă așa cum trebuie de copii, eu găteam, eu îi îngrijeam, eu spălam, eu făceam tot, și când eram împreună. I-am dus copiii, pentru că și ei voiau să o vadă, iar după o perioadă i-am spus că vin să le aduc copiilor niște hăinuțe și dulciuri, iar ea mi-a spus că nu o să-i mai văd decât în instanță. Am sunat la poliție, au venit acolo, iar lucrurile au escaladat. Polițistul care a venit la sesizare i-a făcut ochi dulci de față cu mine, a învățat-o să meargă la secție și a convins-o să depună plângere pentru ordin de protecție, iar eu am stat cu brățară la picior, aproape o lună de zile. Nu am avut voie să mă apropii la 300 de metri de ea sau copii”, a declarat Gabriel Botez pentru CANCAN.RO.

De la Insula Iubirii la…tribunal

Cei doi aveau planuri mari, erau pe punctul de a semna cu Antena 1, pentru a participa la Insula Iubirii, însă lucrurile nu s-au concretizat, iar în locul lor au mers Andrei Rotaru și Cristina. A urmat, din nou, o perioadă de foc. După toate aceste întâmplări care pot servi cu succes drept scenariu de fim, soția lui Gabriel Botez a decis să divorțeze și să stabilească domiciliul copiilor acasă la ea. Nu a ținut foarte mult însă dorința acesteia, iar simțul matern și-a luat zborul, din nou. La doar o lună distanță, i-a trimis copiii fostului soț, cu un taxi. Acum, femeia l-a blocat pe fostul concurent de la Mireasa peste tot, iar de copii…nici că-i mai pasă. Cel puțin deocamdată.

„Apoi am aflat că ea a intentat proces de divorț, iar ea a plătit avocata din banii nașei, care se ocupă cu anumite lucruri în Germania. Nașa care îmi trimitea mie poze cu ea și se dădea la mine, iar acum, ea a ajuns la mâna nașei să divorțeze de mine. Am semnat pentru pensie alimentară, stabilirea domiciliului la mamă, tot. La o lună după, mi-a trimis copiii cu uberul acasă. Noi trebuia să mergem și la Insula Iubirii, trebuia să mergem, am discutat, am fost de acord, dar până la urmă am luat decizia să renunțăm, ca mai apoi să îi vedem pe Andrei și Cristina în locul nostru, la emisiune.

Copiii sunt din luna noiembrie la mine, nu se poate discuta cu ea, noi suntem, din nou, blocați peste tot. Acum o lună de zile am cerut ordonanță prezidențială, cu domiciliul copiilor, pentru că trebuiau mutați, de când i-a trimis la mine. În plus, ea este acuzată în UK, pentru că a falsificat actele, a declarat că e mamă singură și este cercetată pentru fals și uz de fals în înscrieri oficiale”, a mai povestit fostul concurent de la Mireasa.

