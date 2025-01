Motivul REAL pentru care Gabriela Cristea nu mai prezintă Mireasa – Capriciile Iubirii. Prezentatoarea TV a răbufnit: ”Vă înșelați!”

Vestea că Gabriela Cristea s-a retras din televiziune a venit ca un șoc pentru toată lumea! Ce a spus vedeta despre plecarea ei din emisiunea Mireasa – Capriciile Iubirii? Mai are de gând să se întoarcă pe micile ecrane? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Gabriela Cristea a avut numeroase apariții pe micile ecrane de-a lungul anilor, iar fanii emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii nu se așteptau la un asemenea anunț. La scurt timp după ce a făcut publică decizia de a pleca de la cârma reality show-ului, vedeta a postat pe Facebook un mesaj prin care își motiva hotărârea. Prezentatoarea vrea să se concentreze mai mult pe viața ei de familie și știe câtă nevoie au de ea fetițele ei.

„Dacă voi credeați că eu am renunțat la programul de televiziune doar ca să stau acasă și să dorm, vă înșelați. Sunt trează de la 06:15 și am foarte multă treabă. În altă ordine de idei, voiam să vorbesc astăzi despre ceea ce ați aflat deja cu toții aseară, despre faptul că am renunțat să mai merg la programul de televiziune Mireasa – Capriciile lubirii. (…) Vreau să vă spun este că a fost decizia mea să fac acest pas şi am luat această decizie fix, strict, doar pentru familia mea. (…) Nu, nu s-a întâmplat absolut nimic, ci, pur și simplu, a fost decizia mea pe care mă bucur foarte mult că producătorii au înțeles-o și mi-au respectat-o în același timp. Nu spun că am renunțat definitiv la televiziune, pentru că am mai auzit și chestia asta, că mi-am anunțat retragerea definitiv din televiziune”, a transmis Gabriela Cristea pe Facebook.