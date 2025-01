Gabriela Cristea, OUT de la Antena Stars! Cine va prezenta Mireasa – Capriciile Iubirii!

Anunț șocant pentru fanii emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii! Nu se așteptau la așa ceva! Reality show-ul de dating nu va mai fi prezentat de Gabriela Cristea! Cine va fi noua prezentatoare?

Gabriela Cristea nu mai prezintă Mireasa – Capriile Iubrii! Vestea neașteptată a fost dată chiar în prima ediție a noului sezon. Vedeta a recunoscut că nu a fost o decizie ușoară. Se gândea de mai bine de un an să facă acest pas, însă nu era sigură. A ajuns la concluzia că aceasta este hotărârea corectă după mai multe discuții cu familia.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea.