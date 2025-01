Scandal monstru la Mireasa! Alexandru Gogan, un fan al emisiunii de la Antena 1, acuză producția de furt

Un scandal de proporții a explodat în culisele emisiunii „Mireasa” de la Antena 1, totul după ce un fan al emisiunii a acuzat producția de furt! Despre ce sumă este vorba? O concurentă nu s-a putut bucura de darurile primite din partea susținătorilor ei!

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că potrivit lui Alexandru Gogan, fanul emisiunii, bunuri în valoare de 2.500 de lei, trimise de telespectatori pentru Liliana, o concurentă, nu ar fi ajuns la ea, fiind furate în schimb de angajații Antena TV Group. Acuzațiile sunt extrem de grave și le implică pe două angajate ale Antenei 1, Alina Zamfirache și Luiza Iorga, care se aflau sub supravegherea producătoarei Elena Savu Răchițeanu. Ba chiar mai mult, fanul a ținut să transmită că producătoarea Luiza Iorga nu ar fi aprobat scrisorile pe care tânăra le primea de la susținătorii ei în emisiune.

Conform mesajului transmis de Viperele Vesele, Alexandru Gogan a adus în discuție și faptul că producătorul general, mai exact Elena Savu, nu ar mai fi mers în Buftea cu multă vreme înainte de debutul sezonului 11 al emisiunii Mireasa. Toate deciziile cu privire la show i-ar aparține Luizei Iorga.

Alexandru Gogan susține că angajatele de la Mireasa, mai exact Alina Zamfirache și Luiza Iorga, ar fi sustras bunurile respective, ele fiind cele ce aveau sarcina de a gestiona cadourile primite de concurenții de la Mireasa. Fanul a încercat să ceară o explicație, însă nu a primit vreun răspuns din partea celor responsabili.

„În ciuda realizărilor din Facebook, eu am fost și voi fi mereu un om modest. Adevărul este că am fost furat de angajații Antenei. Din partea mea și a grupului de sustinere a concurentei Liliana, grup de peste 16.000 de oameni, s-au trimis niște flori și cadouri, în valoare totală de 2500 lei, care au fost, efectiv, furate. Când am realizat că am fost fost furați, că suntem chiar niște victime ale unor furturi, nu doar eu, ci și oamenii de la mine din grup, prima dată, am încercat să iau legătura cu Alina Zamfirache, responsabila de cadouri.

Am contactat-o atât pe numărul personal, cât și pe cel de serviciu, pe ambele a avut aceeași reacție de disperare și de a îmi închide telefonul în nas, semn că știa exact la ce infracțiune fusese părtașă. Le-am sunat pe Luiza Iorga și Elena Savu (n. red.: cele care se ocupă de Mireasa, show-ul de la Antena 1) și am fost tratat cu block de acestea, înainte măcar să apuc să mă prezint. Nu știu dacă sperie asocierea numelui meu de Viperele Vesele din ultimii ani, având în vedere prietenia ce ne leagă, sau doar a fost în gest reflex de încercare de acoperire sau de nerecunoaștere a furtului comis.

Gestionez atât de multe grupuri de Facebook de peste 10 ani. Este prima dată când, într-adevăr, văd și simt în buzunar cum acești angajați ai Antenei își suplimentează veniturile din banii telespectatorilor. Și poate nu mă revoltam atât, dacă nu știam că o parte din cadouri a fost trimisă de o fată rămasă paralizată, din frageda pruncie, în urma unui vaccin nerealizat corespunzător. În halul acesta ați ajuns încât să furați chiar și de la oameni cu handicap? Să vă fie rușine, oameni de nimic!”, se plânge Alexandru.