Gabriela Cristea, schimbare radicală de look după ce și-a dat demisia de la Antena Stars: ”Ce o să zică bărbatul meu?!”

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, și-a surprins admiratorii cu o schimbare de look radicală. Vedeta, recunoscută pentru naturalețea și eleganța sa, a decis să renunțe la stilul său clasic și să adopte o tunsoare complet diferită, ce îi pune în evidență trăsăturile. Această schimbare nu doar că marchează o etapă nouă în stilul său, ci pare să fie un simbol al unei noi abordări în viața sa personală și profesională.

Gabriela Cristea a luat o decizie importantă în viața sa personală și profesională, alegând să se retragă temporar din televiziune. După o perioadă îndelungată în care apărea pe micile ecrane, prezentatoarea a anunțat oficial că renunță la rolul său din cadrul uneia dintre cele mai populare emisiuni TV, „Mireasa – Capriciile Iubirii”, un proiect care a captat atenția multor telespectatori de-a lungul anilor.

Transformarea a avut loc sub îndrumarea hairstylistului său de încredere, Cami, cea care o consiliază de ani buni în ceea ce privește imaginea. Deși Gabriela nu este adepta schimbărilor dramatice, de data aceasta a simțit nevoia să iasă din zona de confort. Noua tunsoare, cunoscută sub numele de “butterfly”, implică straturi delicate care adaugă volum și mișcare, iar bretonul, o noutate absolută pentru Gabriela, care îi oferă un aer proaspăt și juvenil.

Acest look reprezintă o premieră pentru vedetă, care nu a mai purtat breton de când era copil. Alegerea a fost îndrăzneață, mai ales că părul a fost tăiat mai scurt decât obișnuia să-l poarte. Cu toate acestea, rezultatul final este unul spectaculos, iar schimbarea a fost primită cu entuziasm atât de Gabriela, cât și de fani.

„Ce o să zică bărbatul meu? O să îi placă. Am venit să îmi fac schimbare de look, dar o să vă șochez. Atunci când i-am arătat poza lui Cami a spus yei! (…) Sunt un pic șocată, trebuie să recunosc, și cu breton, și cu butterfly, și cu părul atât de scurt. Am făcut o schimbare majoră. Oare o să pot să duc eu bretonul ăsta? Îmi place maxim (…) Nu am avut breton de când eram mică”, a spus Gabriela Cristea.