EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri

De: Redacția CANCAN 15/12/2025 | 15:54
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detalii de la victoria impresionantă a lui Dinamo. Discutăm deciziile lui Kopic.

Dăm calificativele: vor fi cele mai mari note pentru jucători în acest sezon?

Aducem informații despre ce se petrece în club și venim cu detalii despre țintele de transferuri ale lui Dinamo: ce nume au cele mai mari șanse să vină.

Azi, luni, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

