Nimic nu-l ține în loc pe Pepe. A continuat spectacolul chiar și cu incidente

Este unul dintre cei mai longevivi artiști de pe piața muzicală și și-a fidelizat publicul printr-un stil inconfundabil. De ani buni, artistul și-a dezvăluit și veleitățile de om de televiziune, făcând echipă cu Alina Pușcaș la show-ul transformărilor de la Antena 1. Artistul a povestit, pentru CANCAN.RO, despre cele mai bizare întâmplări de care a avut parte pe scenă, dar și dacă mai are emoții când evoluează în fața publicului.

Pepe se bucură de o familie reușită alături de soția sa, Yasmine Ody, alături de care are un băiat – Pepe Jr, dar și de cele două fiice – Maria și Rosa – din mariajul cu Raluca Pastramă. Pe plan profesional îmbină muzica și televiziunea, două domenii în care nu simte că muncește. L-am întâlnit pe artist la cea de-a 24 ediție a Galei Premiilor TVMania, unde a ridicat trofeul pentru cea mai bună emisiune de divertisment pentru Te cunosc de undeva.

Pepe: “Emoții am întotdeauna”

CANCAN.RO: În seara asta ai luat încă un premiu.

Pepe: Ca de fiecare dată, noi suntem divertismentul. Noi suntem prime-time-ul. Te cunosc de undeva este un proiect extrem de iubit și de așteptat de fiecare dată și cred că și următorul sezon atunci când va fi anunțat și difuzat va avea la fel de mare succes, dacă nu chiar mai mare.

CANCAN.RO: Mai ai emoții când urci pe scenă?

Pepe: Emoții am întotdeauna, nici nu se pune problema. Emoții ai și când ai senzația că știi tot, pentru că există cumva un Doamne Doamne care trebuie să te ajute, un public care trebuie să te înțeleagă, o lumină care se poate stinge, orice. (n.r. râde)

Pepe: “Am sărit gardul să ajung pe scenă și mi-am rupt pantalonii și am cântat cu ei rupți”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai bizară întâmplare pe care ai trăit-o pe scenă?

Pepe: Mi-e greu să mă opresc la una singură. Îmi amintesc de momentele frumoase, în care probabil și dacă am uitat textul unei piese, publicul a cântat cu mine. S-au întâmplat multe în atâția ani de scenă.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să aluneci sau să îți cedeze un obiect vestimentar?

Pepe: Mi s-a întâmplat să mă grăbesc să mă prezinte în momentul în care abia parcam mașina, am sărit gardul să ajung pe scenă și mi-am rupt pantalonii și am cântat cu ei rupți.(n.r. râde) S-au întâmplat multe, s-a rupt și scena cu mine, adică am avut potop, ploaie, fel și fel de…

Nu, au fost prea multe, nu mă pot opri la una singură. Adică mi-ar trebui o noapte întreagă și colegii de trupă, care probabil au mai multe amintiri, că ei le văd altfel. Eu sunt acolo prins cu emoții și mă privesc toți oamenii. Se întâmplă foarte multe lucruri pe scenă. La un eveniment cât se poate de obișnuit și normal, la care au senzația mulți că nu se întâmplă nimic, credeți-mă că în permanență se întâmplă ceva.

Pepe: „Ține cumva de lipiciul pe care îl ai la oameni, de binecuvântarea pe care ți-o poate da Dumnezeu în anumite situații”

CANCAN.RO: E mai greu să faci un hit sau să faci audiență pe micul ecran?

Pepe: Ambele sunt grele, dar asta ține cumva de lipiciul pe care îl ai la oameni, de binecuvântarea pe care ți-o poate da Dumnezeu în anumite situații, pentru că nu știi niciodată când faci un hit. Întotdeauna faci o piesă în care crezi, că ești compozitor, că ești artist, interpret, că înregistrezi în studio doar și nu ai nicio treabă cu producția.

Important e că tu crezi în proiectul respectiv, poate prinde sau nu. Să devină hit nu ține neapărat doar de autor, ține cumva și de noroc. Iar la un moment dat partea cu audiența trebuie să fii la momentul potrivit, în locul potrivit și tu ca persoană să ai publicul la ora aia care să preciezi ceea ce-ai făcut.

Foto: Instagram

