Pepe, tătic pentru a patra oară?! Artistul a făcut dezvăluirea: ”Sunt cel mai fericit!”

Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și se bucură de o familie frumoasă alături de Yasmine Pascu, care i-a dăruit un băiețel. Din relația anterioă mai are două fiice, pe Rosa și Maria. Cântărețul recunoaște că se gândește la viitor și a spus dacă își mai dorește sau nu încă un copil!

Pepe se bucură de o familie frumoasă alături de Yasmine Pascu, care i-a dăruit un băiețel, aducând și mai multă fericire în viața artistului. Din căsătoria anterioară cu Raluca Păstrăma, cântărețul mai are două fete, Rosa și Maria, care completează tabloul unei familii extinse deosebite.

Ce spune Pepe despre venirea pe lume a unui alt copil

Cântărețul reușește să îmbine în mod eficient cariera profesională cu cea personală, fiind și un tată prezent în viața copiilor săi. Pepe a spus că este decizia lui Dumnezeu dacă le mai dăruiește încă un urmaș, afirmând că nu fuge de responsabilitățile care vin pe viitor.

”Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

Pepe și soția sa, Yasmine, s-au căsătorit în anul 2024 și de atunci formează o familie unită și fericită. Artistul a povestit despre secretele căsniciei de durată dintre ei. Se pare că echilibrul este foarte important și eu reușesc mereu să ajungă la un acord în tot ceea ce fac împreună.

”Da, întotdeauna când ai echilibru și dragoste îți merge mult mai bine. Fericirea vine din lucruri mărunte, vine din sprijinul celor dragi, din dragostea membrilor familiei. Din lucrurile frumoase pe care le faci și sunt apreciate de cei care contează”, a povestit cântărețul.

