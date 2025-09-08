BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit

O veste tristă marchează viața jurnalistei și vedetei de televiziune Adriana Bahmuțeanu. Mama ei, Petruța Toma, a încetat din viață după ce, în urmă cu câteva săptămâni, trecuse printr-o grea încercare medicală.

La finalul lunii iulie, familia Adrianei Bahmuțeanu a trecut printr-un moment de cumpănă, după ce mama acesteia, Petruța Toma, a suferit un accident vascular cerebral. Starea femeii a fost considerată gravă încă de la început, iar echipele medicale au decis transportul ei de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie.

Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit

Moartea Petruței Toma închide un capitol dificil pentru familia Bahmuțeanu. După AVC, medicii avertizaseră că urma o perioadă lungă de recuperare, cu terapie și îngrijire permanentă. Familia s-a mobilizat pentru a-i oferi sprijin, însă complicațiile medicale, vârsta și fragilitatea stării de sănătate și-au spus cuvântul.

Decesul Petruței Toma a fost făcut public de Anca, sora Adrianei Bahmuțeanu, printr-un mesaj transmis apropiaților și pe rețelele sociale. Până în acest moment, Adriana Bahmuțeanu nu a făcut nicio declarație oficială sau anunț public referitor la pierderea mamei sale.

„Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă”, a scris Anca pe Facebook.

Pentru Adriana Bahmuțeanu, pierderea mamei vine într-un context deja complicat, marcat de tensiuni personale și familiale. Dincolo de viața publică, mereu expusă în lumina reflectoarelor, jurnalista se confruntă acum cu una dintre cele mai mari provocări: despărțirea definitivă de unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei, Silviu Prigoană, dar și revederea cu cei doi copii ai ei.

