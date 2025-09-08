De ce Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a fost dată în judecată de regretatul ei ginere, Silviu Prigoană

Petruța Toma, mama jurnalistei Adriana Bahmuțeanu, a încetat din viață după o perioadă îndelungată în care sănătatea i-a slăbit considerabil. În ultimii ani, ea a trecut prin momente dificile, fiind afectată de puterile tot mai limitate ale corpului, dar și de multiplele tensiuni care au marcat relațiile din familia sa. Recent, starea ei s-a agravat, însă a beneficiat de sprijinul constant al fiicei sale, Adriana.

Petruța Toma a rămas cunoscută în familie și în cercul apropiat ca o femeie elegantă și cochetă, păstrându-și preocuparea pentru aspectul personal chiar și la aproape 80 de ani. În tinerețe, obișnuia să viziteze frecvent coaforul și să fie atentă la fiecare detaliu al înfățișării sale. Această latură a personalității sale s-a păstrat pe tot parcursul vieții, făcând-o o prezență plăcută și respectată în cercul său familial.

De ce Petruța Toma a fost dată în judecată

Pe lângă problemele de sănătate, viața Petruței Toma a fost marcată și de conflicte familiale, mai ales în perioada în care fiica ei, Adriana Bahmuțeanu, a fost căsătorită și divorțată de mai multe ori de Silviu Prigoană. Această serie de evenimente a pus-o pe mama jurnalistei într-o poziție delicată, fiind prinsă între tensiunile dintre fostul ginere și propria fiică. Relațiile tensionate au culminat cu un proces intentat de Silviu Prigoană împotriva Petruței Toma, în care afaceristul a acuzat-o de prejudicierea imaginii sale și a solicitat despăgubiri financiare.

Motivul procesului a fost legat de afirmații făcute de femeie în legătură cu modul în care Prigoană își exercita drepturile de vizită asupra copiilor Adrianei Bahmuțeanu. Petruța Toma a povestit că a fost martoră la situații dificile în care copiii au fost retrași brusc de lângă ea, ceea ce a generat dispute și conflicte legale. În ciuda acestor tensiuni, mama Adrianei a continuat să-și manifeste dragostea pentru nepoți, reușind să-i vadă ocazional, în special în locuri publice, departe de restricțiile impuse de fostul ginere.

„Cu Prigoană nu am stat niciodată la masă. Cine eram eu să stau cu el la masă? În casa aia nici nu se râdea și nici nu se vorbea. El era singurul care vorbea. El era șeful. Eu am primit o scrisoare în care scrie că am voie să vizitez copiii, în anumite condiții. Ultima oară când ne-am întâlnit am avut o discuție, o dispută. Atunci mi-a dat de înțeles că nu am ce căuta acolo. Eu nu mai calc pe acolo. De vreun an nu am fost pe acolo.

Mă mai bucur să-mi văd nepoțeii prin parc, prin mall. Domnul Prigoană susține că nu i-am dat educație bună Adrianei și că de asta se comportă așa. Eu știu că o iubește și ea îl iubește. Nicio mamă nu e bucuroasă să vadă așa ceva la copil. Mă arde. Mi-a fost teamă să nu clachez. E păcat! Oameni în toată firea să nu se gândească.”, spunea mama Adrianei Bahmuțeanu cu ceva ani în urmă.

După moartea lui Silviu Prigoană, Petruța Toma nu a mai avut acces direct la nepoți, deoarece aceștia au rămas în grija rudelor din partea tatălui. Totuși, cu aproximativ o lună înainte de decesul ei, adolescenții au reușit să o viziteze la spital, oferindu-i un moment de reconectare emoțională în ciuda dificultăților prin care trecea.